Триумфальная парочка, Костюк была близка к титулу, полуфинал Калининой

Завершилась насыщенная теннисная неделя перед стартом крупных соревнований на кортах Индиан-Уэллс. С 26 февраля по 3 марта женщины разыграли титулы на кортах Остина и Сан-Диего, а мужчины поборолись за трофеи в Дубае, Акапулько и Сантьяго.

WTA 500 Сан-Диего

На турнире в Сан-Диего сыграли 3 украинки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Начнем с худшего, а закончим лучшим результатом.

Леся стартовала сразу с поражения от будущей финалистки Кэти Бултер. Нормального тенниса показать не удалось. 3:6, 1:6 за 1 час и 12 минут. Учитывая два предыдущих отказа от матчей до их начала (в Дохе и Дубае), можно сделать смелый и неприятный вывод – завершение карьеры Цуренко не за горами...



Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Даяна... Сложный, но победный первый матч против Кэролайн Доулхайд, в котором она провела фантастический третий сет. Но вот что случилось в игре с Анной Блинковой? Ястремская была фавориткой, отличный старт и уверенные 5:2 в первой партии. Но по итогу игра перешла на тай-брейк, а дальше проигранный сет и 2:6 во втором. Блинкова не играла хорошо, очень медленно. Ястремская лупила, Блинкова отбивала. Даяна ошибалась, Блинкова попадала. Все, вся игра.

Как говорится, Бог любит троицу... Не будем списывать Даяну со счетов и говорить, что полуфинал Aus Open – фарт, а дадим третий шанс. Линц сразу после австралийского мейджора не считаем (усталость, все такое), учитываем провальный Дубай и теперь Сан-Диего. Надеемся на Индиан-Уэллс.



Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Ну и Марта. Просто спасибо Костюк за эмоции в ночное время для украинцев. Просыпаться и радоваться, что твоя соотечественница побеждает на кортах США – это круто, мало кто не согласится.

Свой путь к финале Марта начала с победы над Энн Ли в непростых трех сетах. Дальше уверенная виктория над Тайлой Престон, где Костюк действительно показала качественный теннис. После самая приятная (да простит меня Пегула) победа Марты в Сан-Диего – над Анастасией Павлюченковой. Отправить кацапку на болота – дорогого стоит.

О матче Марты с Джессикой можно писать песни. Психи, эмоции, камбек в 1-м сете с 1:5, первая победа над топ-5 и выход во второй финал в карьере. Ну а поединок с Бултер... Не хватило сил? Возможно. Не повезло? Не совсем, после первого сета Кэти просто была сильнее. У нее все летело, летело качественно и быстро. Костюк сопротивлялась, достойно, даже несмотря на разгромный счет.

Костюк боролась за второй титул в карьере. Проиграла, ну и ничего страшного. Форма Костюк вселяет надежду. Даже хочется заикнуться и сказать, что прямо сейчас Марта – самая сильная теннисистка Украины, но все же Элина Свитолина просто постабильнее. В любом случае, спасибо Марте за этот турнир!



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Кэти Бултер

WTA 250 Остин

В одиночном разряде на соревнованиях в Остине Украину представляли две теннисистки: Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Стародубцева стартовала в квалификации вечером 24 февраля, хотя в ночь на 24 только завершила четвертьфинальный поединок в Пуэрто-Вальярте (Мексика), который проиграла. Неудивительно, что многого от Юлии ожидать не стоило. В 1-м раунде отбора она прошла Ирен Бурильо Эскорихуэлу за 2.5 часа, а в финале квалификации поборолась с Терезой Мартинцовой, но уступила в двух партиях.

Для Калининой это был супершанс завоевать первый трофей на турнирах WTA 250, но, к сожалению, не удалось. Ангелина впервые в карьере возглавила посев. Украинка дошла до полуфинала, обыграв на своем пути перспективную Сару Бейлек, вязкую Марию Осорио и Диан Парри, с которой пришлось делать камбек (Ангелина проигрывала 1:6, 2:4).

В 1/2 финала Ангелина вышла на корт против китаянки Ван Сию – той самой, которая взяла сет у Элины Свитолиной в полуфинале Окленда. Калинина не сумела победить представительницу Китая, проиграв ей в двух сетах.

Полуфинал от Калининой – неплохой результат, но состав был откровенно слабым и титул можно было брать, повторив прошлогодний успех Костюк на этих кортах. В любом случае, это была неплохая разминка перед Индиан-Уэллс. Верим в дальнейшие успехи украинки.



WTA. Ангелина Калинина

Ван Сию не сумела завоевать трофей в одиночном разряде, уступив в финале своей соотечественнице Юэ Юань. Впервые в истории на континенте Северная Америка был сыгран турнир, в финале которого сошлись две представительницы Китая.

Отдельно отметим неприятную травму экс-11-й ракетки мира Анастасии Севастовой. Она не смогла доиграть четвертьфинальный матч против Анны Каролины Шмидловой (6:4, 2:1, отказ). Во второй партии латвийка упала и травмировала колено, с корта ее увезли на коляске.

В парном разряде в Техасе Украину представили Надежда Киченок и Сабина Зейналова. Надежда играла вместе с Оксаной Калашниковой, а Сабина – с Майей Джойнт (да-да, та самая Джойнт, которая чуть не лишила Даяну Ястремскую путевки в основу Australian Open 2024).

Интересно, что тандемы с украинками встретились в четвертьфинале. Игра завершилась победой Киченок и Калашниковой на напряженном супертай-брейке – 11:9. К сожалению, в финал украинско-грузинский дуэт не пробился, хоть и выиграл стартовую партию у Катаржини Кавы и Бибианы Схоффс (не путать с Деми Схюрс).



WTA. Оксана Калашникова и Надежда Киченок

АТР 500 Дубай

Крупный турнир в ОАЭ, триумфатором которого стал Уго Умбер. Французский теннисист на своем пути прошел и мужа Элины Свитолиной Гаэля Монфиса, и легендарного Энди Маррея, который анонсировал завершения карьеры летом этого года, и 8-ю ракетку Хуберта Хуркача, и прошлогоднего победителя Даниила Медведева, а напоследок съел Бублик (выиграл у Александра Бублика).

Умбер выиграл все 6 финальных поединков, в которых брал участие. Для француза это второй титул в сезоне. С понедельника он станет 14-й ракеткой мира.

Медведев в очередной раз не сумел защитить трофей. У него 20 титулов в карьере, но ни одного защищенного на следующий год...

Крутой матч Умбер выиграл у Хуркача. Теннисисты провели 3 сета. Француз проиграл первый, а во втором ушел со скрытого матчбола в 11-м гейме и двух матч-поинтов (1 из которых на приеме) на тай-брейке (10:8).



Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер

Но соревнования в Дубае больше всего запомнились скандальным эпизодом в полуфинале Андрей Рублев – Александр Бублик. Все шло к тому, что в третьем сете также будет тай-брейк, но Рублеву уж очень захотелось высказаться линейному судье.

Представитель россии проиграл поинт после того, как сам не попал мячом в корт. Но Рублеву не понравилось то, что судья не зафиксировал аут после удара Бублика в том розыгрыше.

В итоге он наорал на линейного и назвал того «дебилом». Оказалось, что один из линейных знает русский язык и услышал эти высказывания от Андрея. А обзывать судей запрещено и такое карается дисквалификацией, что в итоге и произошло. Бублик, который и сам известен своей нецензурной бранью, пытался помочь Андрею и был готов продолжить игру, но правила есть правила. Рублева также лишили всех призовых и заработанных очков на соревнованиях в ОАЭ.

АТР 500 Акапулько

Победителем Открытого чемпионата Мексики стал австралийский демон Алекс де Минаур. Он защитил прошлогодний трофей, в финале обыграв Каспера Рууда.

Вообще Алекс проводит потрясающий сезон. Победы над Джоковичем и Зверевым на United Cup, 1/8 финала Aus Open, финал Роттердама и теперь титул в Акапулько.

Кроме того, в Мексике он обыграл Стефаноса Циципаса, которому до этого проиграл все 12 очных поединков.



Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

После победы в финале Алекс отказался от вечеринки и поехал поддерживать свою девушку Кэти Бултер в финале Сан-Диего против Марты Костюк:

«Я не могу прийти на вечеринку сегодня вечером, потому что мне нужно успеть на рейс в 6 утра, так как я хочу посмотреть, как Кэти сыграет финал в Сан-Диего», – заявил де Минаур после победы в Мексике 3 марта.

АТР 250 Сантьяго

Единственный грунтовой турнир недели завершился плюс-минус прогнозируемо. Второй сеяный Себастьян Баэс, который набрал крутую форму, выиграл титул в Чили.

В финале он обыграл местного теннисиста Алехандро Табило, а до матча за трофей прошел Варильяса, Муньяра и Портеро. С понедельника аргентинец дебютирует в топ-20 рейтинга АТР. Кроме того, это его второй титул подряд за 2 недели. Ранее он выиграл соревнования в Рио-де-Жанейро.

Интересный момент произошел после четвертьфинального поединка между первым сеяным Николасом Харри и вечно перспективным Корентеном Муте. Француз неожиданно обыграл чилийца, а местная публика знатно «благодарила» француза за его перфоманс. Свист после выигранных очков Муте был постоянно, а флеш-интервью на корте Корентен так и не смог нормально дать...

Забавный эпизод случился в матче 1/8 финала между будущим финалистом Табило и его соотечественником Томасом Барриосом.

При счете 5:5 во втором сете Табило вел 30:0 на приеме. В этот момент у него зазвонил телефон. Он побежал, сбросил звонок, вскоре после этого сделал брейк и затем подал на матч.

Sorry, Alejandro Tabilo can't come to the phone right now 📵@chile_open | #ChileOpen pic.twitter.com/68MQO6Oncj