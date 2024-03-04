Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Триумфальная парочка, Костюк была близка к титулу, полуфинал Калининой
WTA
04 марта 2024, 07:30 |
1441
0

Триумфальная парочка, Костюк была близка к титулу, полуфинал Калининой

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

04 марта 2024, 07:30 |
1441
0
Триумфальная парочка, Костюк была близка к титулу, полуфинал Калининой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Завершилась насыщенная теннисная неделя перед стартом крупных соревнований на кортах Индиан-Уэллс. С 26 февраля по 3 марта женщины разыграли титулы на кортах Остина и Сан-Диего, а мужчины поборолись за трофеи в Дубае, Акапулько и Сантьяго.

WTA 500 Сан-Диего

На турнире в Сан-Диего сыграли 3 украинки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко. Начнем с худшего, а закончим лучшим результатом.

Леся стартовала сразу с поражения от будущей финалистки Кэти Бултер. Нормального тенниса показать не удалось. 3:6, 1:6 за 1 час и 12 минут. Учитывая два предыдущих отказа от матчей до их начала (в Дохе и Дубае), можно сделать смелый и неприятный вывод – завершение карьеры Цуренко не за горами...


Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Даяна... Сложный, но победный первый матч против Кэролайн Доулхайд, в котором она провела фантастический третий сет. Но вот что случилось в игре с Анной Блинковой? Ястремская была фавориткой, отличный старт и уверенные 5:2 в первой партии. Но по итогу игра перешла на тай-брейк, а дальше проигранный сет и 2:6 во втором. Блинкова не играла хорошо, очень медленно. Ястремская лупила, Блинкова отбивала. Даяна ошибалась, Блинкова попадала. Все, вся игра.

Как говорится, Бог любит троицу... Не будем списывать Даяну со счетов и говорить, что полуфинал Aus Open – фарт, а дадим третий шанс. Линц сразу после австралийского мейджора не считаем (усталость, все такое), учитываем провальный Дубай и теперь Сан-Диего. Надеемся на Индиан-Уэллс.


Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Ну и Марта. Просто спасибо Костюк за эмоции в ночное время для украинцев. Просыпаться и радоваться, что твоя соотечественница побеждает на кортах США – это круто, мало кто не согласится.

Свой путь к финале Марта начала с победы над Энн Ли в непростых трех сетах. Дальше уверенная виктория над Тайлой Престон, где Костюк действительно показала качественный теннис. После самая приятная (да простит меня Пегула) победа Марты в Сан-Диего – над Анастасией Павлюченковой. Отправить кацапку на болота – дорогого стоит.

О матче Марты с Джессикой можно писать песни. Психи, эмоции, камбек в 1-м сете с 1:5, первая победа над топ-5 и выход во второй финал в карьере. Ну а поединок с Бултер... Не хватило сил? Возможно. Не повезло? Не совсем, после первого сета Кэти просто была сильнее. У нее все летело, летело качественно и быстро. Костюк сопротивлялась, достойно, даже несмотря на разгромный счет.

Костюк боролась за второй титул в карьере. Проиграла, ну и ничего страшного. Форма Костюк вселяет надежду. Даже хочется заикнуться и сказать, что прямо сейчас Марта – самая сильная теннисистка Украины, но все же Элина Свитолина просто постабильнее. В любом случае, спасибо Марте за этот турнир!


Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Кэти Бултер

WTA 250 Остин

В одиночном разряде на соревнованиях в Остине Украину представляли две теннисистки: Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Стародубцева стартовала в квалификации вечером 24 февраля, хотя в ночь на 24 только завершила четвертьфинальный поединок в Пуэрто-Вальярте (Мексика), который проиграла. Неудивительно, что многого от Юлии ожидать не стоило. В 1-м раунде отбора она прошла Ирен Бурильо Эскорихуэлу за 2.5 часа, а в финале квалификации поборолась с Терезой Мартинцовой, но уступила в двух партиях.

Для Калининой это был супершанс завоевать первый трофей на турнирах WTA 250, но, к сожалению, не удалось. Ангелина впервые в карьере возглавила посев. Украинка дошла до полуфинала, обыграв на своем пути перспективную Сару Бейлек, вязкую Марию Осорио и Диан Парри, с которой пришлось делать камбек (Ангелина проигрывала 1:6, 2:4).

В 1/2 финала Ангелина вышла на корт против китаянки Ван Сию – той самой, которая взяла сет у Элины Свитолиной в полуфинале Окленда. Калинина не сумела победить представительницу Китая, проиграв ей в двух сетах.

Полуфинал от Калининой – неплохой результат, но состав был откровенно слабым и титул можно было брать, повторив прошлогодний успех Костюк на этих кортах. В любом случае, это была неплохая разминка перед Индиан-Уэллс. Верим в дальнейшие успехи украинки.


WTA. Ангелина Калинина

Ван Сию не сумела завоевать трофей в одиночном разряде, уступив в финале своей соотечественнице Юэ Юань. Впервые в истории на континенте Северная Америка был сыгран турнир, в финале которого сошлись две представительницы Китая.

Отдельно отметим неприятную травму экс-11-й ракетки мира Анастасии Севастовой. Она не смогла доиграть четвертьфинальный матч против Анны Каролины Шмидловой (6:4, 2:1, отказ). Во второй партии латвийка упала и травмировала колено, с корта ее увезли на коляске.

В парном разряде в Техасе Украину представили Надежда Киченок и Сабина Зейналова. Надежда играла вместе с Оксаной Калашниковой, а Сабина – с Майей Джойнт (да-да, та самая Джойнт, которая чуть не лишила Даяну Ястремскую путевки в основу Australian Open 2024).

Интересно, что тандемы с украинками встретились в четвертьфинале. Игра завершилась победой Киченок и Калашниковой на напряженном супертай-брейке – 11:9. К сожалению, в финал украинско-грузинский дуэт не пробился, хоть и выиграл стартовую партию у Катаржини Кавы и Бибианы Схоффс (не путать с Деми Схюрс).


WTA. Оксана Калашникова и Надежда Киченок

АТР 500 Дубай

Крупный турнир в ОАЭ, триумфатором которого стал Уго Умбер. Французский теннисист на своем пути прошел и мужа Элины Свитолиной Гаэля Монфиса, и легендарного Энди Маррея, который анонсировал завершения карьеры летом этого года, и 8-ю ракетку Хуберта Хуркача, и прошлогоднего победителя Даниила Медведева, а напоследок съел Бублик (выиграл у Александра Бублика).

Умбер выиграл все 6 финальных поединков, в которых брал участие. Для француза это второй титул в сезоне. С понедельника он станет 14-й ракеткой мира.

Медведев в очередной раз не сумел защитить трофей. У него 20 титулов в карьере, но ни одного защищенного на следующий год...

Крутой матч Умбер выиграл у Хуркача. Теннисисты провели 3 сета. Француз проиграл первый, а во втором ушел со скрытого матчбола в 11-м гейме и двух матч-поинтов (1 из которых на приеме) на тай-брейке (10:8).


Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер

Но соревнования в Дубае больше всего запомнились скандальным эпизодом в полуфинале Андрей Рублев – Александр Бублик. Все шло к тому, что в третьем сете также будет тай-брейк, но Рублеву уж очень захотелось высказаться линейному судье.

Представитель россии проиграл поинт после того, как сам не попал мячом в корт. Но Рублеву не понравилось то, что судья не зафиксировал аут после удара Бублика в том розыгрыше.

В итоге он наорал на линейного и назвал того «дебилом». Оказалось, что один из линейных знает русский язык и услышал эти высказывания от Андрея. А обзывать судей запрещено и такое карается дисквалификацией, что в итоге и произошло. Бублик, который и сам известен своей нецензурной бранью, пытался помочь Андрею и был готов продолжить игру, но правила есть правила. Рублева также лишили всех призовых и заработанных очков на соревнованиях в ОАЭ.

АТР 500 Акапулько

Победителем Открытого чемпионата Мексики стал австралийский демон Алекс де Минаур. Он защитил прошлогодний трофей, в финале обыграв Каспера Рууда.

Вообще Алекс проводит потрясающий сезон. Победы над Джоковичем и Зверевым на United Cup, 1/8 финала Aus Open, финал Роттердама и теперь титул в Акапулько.

Кроме того, в Мексике он обыграл Стефаноса Циципаса, которому до этого проиграл все 12 очных поединков.


Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

После победы в финале Алекс отказался от вечеринки и поехал поддерживать свою девушку Кэти Бултер в финале Сан-Диего против Марты Костюк:

«Я не могу прийти на вечеринку сегодня вечером, потому что мне нужно успеть на рейс в 6 утра, так как я хочу посмотреть, как Кэти сыграет финал в Сан-Диего», – заявил де Минаур после победы в Мексике 3 марта.

АТР 250 Сантьяго

Единственный грунтовой турнир недели завершился плюс-минус прогнозируемо. Второй сеяный Себастьян Баэс, который набрал крутую форму, выиграл титул в Чили.

В финале он обыграл местного теннисиста Алехандро Табило, а до матча за трофей прошел Варильяса, Муньяра и Портеро. С понедельника аргентинец дебютирует в топ-20 рейтинга АТР. Кроме того, это его второй титул подряд за 2 недели. Ранее он выиграл соревнования в Рио-де-Жанейро.

Интересный момент произошел после четвертьфинального поединка между первым сеяным Николасом Харри и вечно перспективным Корентеном Муте. Француз неожиданно обыграл чилийца, а местная публика знатно «благодарила» француза за его перфоманс. Свист после выигранных очков Муте был постоянно, а флеш-интервью на корте Корентен так и не смог нормально дать...

Забавный эпизод случился в матче 1/8 финала между будущим финалистом Табило и его соотечественником Томасом Барриосом.

При счете 5:5 во втором сете Табило вел 30:0 на приеме. В этот момент у него зазвонил телефон. Он побежал, сбросил звонок, вскоре после этого сделал брейк и затем подал на матч.

Украинские теннисисты / теннисистки на челленджерах и турнирах ITF

Алексей Крутых выступил на 25-тысячнике в Фаро (Португалия). Благодаря победе в 1-м раунде над Жоао Домингешем украинец прервал лузстрик из 6 поединков, но на большее его не хватило. В 1/8 финала Алексей с третьим номером посева проиграл 480-й ракетке Гинеку Бартону. Что творится с Крутых – сложно понять... А ведь еще недавно, играя за сборную Украины, он зацепил сет у Себастьяна Корды...

Вадим Урсу, Эрик Ваншельбой и Юрий Джакавян сыграли на челленджере в Нью-Дели (Индия). Никому не удалось пробиться в основную сетку турнира. Урсу выбыл уже в первом раунде отбора, а Ваншельбойм и Джакавян дошли до финала квалификации, где проиграли свои матчи. Джакавян, к слову, уступил Йонасу Форейтейку второй раз за 2 недели.

15-летний Никита Белозерцев, который является первой ракеткой Украины среди юниоров, дебютировал на профессиональном уровне. Юный украинец попал в основную сетку грунтового 15-тысячника в Анталье, где в й-м раунде проиграл Габриэлю Марию Ноче со счетом 4:6, 1:6.

Катарина Завацкая заявилась на 50-тысячник в Трнаве. В 1/16 финала украинка в статусе фаворитки и седьмой сеяной проиграла теннисистке из квалификации Лян Эньшуо. В текущем сезоне на счету Катарины 3 победы и 6 поражений.

Катерина Лазаренко сыграла на 15-тысячнике в Шарм-эль-Шейхе, где выиграла матч 1-го раунда, но уже во 2-м уступила Мерне Рефаат.

Выставочный матч Алькараса и Надаля

Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль сыграли выставочный поединок в Лас-Вегасе. Будущий Надаль и действующий Надаль поборолись за первый титул Netflix Slam. Дело в том, что трансляцию матча проводил Netflix.

Большие деньги сделали отличный сценарий с суперрозыгрышами. Матч завершился на финальном супертай-брейке победой Карлитоса – 14:12.

Это была четвертая встреча теннисистов. Счет стал равным, 2:2. Далее Рафа и Карлос выступят на Мастерсе в Индиан-Уэллсе.

alkaras-nadal
alkaras-nadal-foto-1
alkaras-nadal-foto-2
alkaras-nadal-foto-3
alkaras-nadal-foto-4

Мастер-класс Свитолиной и Стаховского

Легенды украинского тенниса Элина Свитолина и Сергей Стаховский провели мастер-класс для юных спортсменов во Львове, в котором приняли участие более 400 юных игроков (от 6 до 16 лет).

«Во Львове живут много детей-переселенцев, чью жизнь очень изменила война. Но несмотря на все они должны иметь детство, в котором есть улыбки, радость, счастливые моменты. Я верю, что такие программы моего фонда дарят им положительные эмоции и приближают этих девушек и парней к их спортивной мечте», – сказала Элина.

«Очень жаль, что мало времени, все они хотят больше, у нас просто нет физической такой возможности, поэтому оно все очень быстро идет. Хоть что-то мы не должны забрать, эту эмоцию, чтобы они продолжали», – добавил Стаховский.

Теннисное мероприятие посетили украинские военные, которые проходят реабилитацию в центре «Unbroken», где лечат, протезируют и поддерживают пострадавших от войны детей и взрослых, в том числе многих защитников, которые потеряли конечности.

Cаудовская Аравия врывается в теннис

Этого стоило ожидать. Деньги саудов покорят и теннис. Недавно стало известно о том, Суверенный фонд Саудовской Аравии объявили о многолетнем стратегическом партнерстве с АТР.

Фонд станет официальным титульным спонсором рейтинга ATP и спонсором турниров ATP в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде, Пекине, Итоговом турнире Nitto ATP Finals, а также молодежного Итогового турнира Next Gen ATP Finals, который будут проводить в Джидде до 2027 года. Партнерство будет направлено на поддержку молодых теннисистов, улучшение опыта болельщиков и увеличение возможностей роста в теннисе.

А еще раньше сообщалось, что Рафаэль Надаль стал послом федерации тенниса Саудовской Аравии. Какие Мастерсы переедут в «Страну двух мечетей»?:)

Променял Пегулу на Саккари

Греческий портал Gazzetta сообщил, что Мария Саккари с этой недели будет работать с Дэвидом Уиттом, который предыдущие четыре года тренировал Джессику Пегулу.

В середине февраля Саккари рассталась с Томом Хиллом, который был её наставником в течение шести лет, а Пегула почти в тот же период сообщила об окончании сотрудничества с Уиттом.

Джессика выиграла все титулы в своей карьере вместе с Уиттом, может Дэвид вытянет и Марию?

Краткие итоги

Отличная неделя для украинского тенниса и насыщенная на события. Кроме разочарования в виде Ястремской... Костюк показала, что может побеждать и претендовать на большие титулы. Калинина пока что дала только надежду на это...

Свитолина и Стаховский обрадовали украинских детей в столь сложное время, а кацапский теннисист был унижен в ОАЭ.

Триумфальная парочка Бултер / де Минаур – как украшение этой прекрасной теннисной недели.

На этой неделе стартуют суперсоревнования в Индиан-Уэллсе, которые, по мнению Стефаноса Циципаса, должны стать пятым турниром серии Grand Slam!

По теме:
БУЛТЕР: «Марта, ты такая молодая, но я знаю, что твое время приближается»
Рейтинг WTA. Костюк и Ястремская поднялись на 2 позиции
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
итоги недели в теннисе статьи эксклюзив WTA Сан-Диего WTA Остин ATP Дубай ATP Акапулько ATP Сантьяго Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская Кэти Бултер Джессика Пегула Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Надежда Киченок Сабина Зейналова Майя Джойнт Оксана Калашникова Уго Умбер Александр Бублик Андрей Рублев Алекс де Минаур Каспер Рууд Себастьян Баэс Алехандро Табило Катарина Завацкая Никита Белозерцев Алексей Крутых Элина Свитолина Сергей Стаховский Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Надаль
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Второй титул за две недели. Определен победитель турнира АТР 250 в Сантьяго
Теннис | 04 марта 2024, 02:40 0
Второй титул за две недели. Определен победитель турнира АТР 250 в Сантьяго
Второй титул за две недели. Определен победитель турнира АТР 250 в Сантьяго

Себастьян Баэс в трех сетах переиграл Алехандро Табило в финале соревнований в Чили

Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Футбол | 03 марта 2024, 07:01 2
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола

2 марта «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2 в 27-м туре Ла Лиги

Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Футбол | 03.03.2024, 20:06
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
Футбол | 03.03.2024, 10:07
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
ВИДЕО. Жирона в шоке, Лунин обошел Кепу
КРЫСЬКИВ: «Зачем игроки Кривбасса поднимали Зубкова? Он сам не может?»
Футбол | 03.03.2024, 23:53
КРЫСЬКИВ: «Зачем игроки Кривбасса поднимали Зубкова? Он сам не может?»
КРЫСЬКИВ: «Зачем игроки Кривбасса поднимали Зубкова? Он сам не может?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
02.03.2024, 22:40 14
Футбол
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
03.03.2024, 00:05 1
Другие виды
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
03.03.2024, 21:19 5
Футбол
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
03.03.2024, 00:45
Футбол
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
03.03.2024, 04:15 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем