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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
23.02.2025 18:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
22 февраля 2025, 10:56 |
252
0

Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 23 февраля в 18:30 по Киеву

22 февраля 2025, 10:56 |
252
0
Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В воскресенье, 23 февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» подходит к матчу с лидером в не очень хорошем настроении. Команда Гвардиолы в 1/16 Лиги чемпионов проиграла мадридскому «Реалу» (1:3) и покинула турнир. Не очень гладко идут дела и в АПЛ. 2 февраля «Манчестер Сити» потерпел болезненное поражение от «Арсенала» (1:5). Правда затем команда отыгралась на «Ньюкасле», обыграв соперника со счетом 4:0. В турнирной таблице подопечные Пепа Гвардиолы идут на четвертом месте. Однако за ними следует целая группа преследователей. На своем поле «Манчестер Сити» выиграл три последних матча.

Ливерпуль

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице. Перед началом тура преимущество команды Арне Слота над «Арсеналом» составляло семь очков. 19 февраля «Ливерпуль» играл перенесенный матч с «Астон Виллой». Встреча закончилась вничью 2:2. «Ливерпуль» остается единственной командой АПЛ, которая не поигрывала в гостях. Из последних пяти матчей на выезде «Ливерпуль» выиграл два. Еще три поединка завершились вничью. На чужом поле подопечные Слота забили больше, чем любая другая команда АПЛ, а именно 36 мячей.

Личные встречи

В матч первого круга «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0. В прошлом чемпионате обе встречи команд завершились со счетом 1:1.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Манчестер Сити» забивает в среднем по 2,33 гола за игру. Средняя результативность «Ливерпуль» в гостях составляет 2,57 гола за матч.

Возможные составы

  • «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Грилиш, Гонсалес, Бернарду Силва, де Брюйне, Савио, Холанд.
  • «Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Джонс, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Салах, Нуньес.

Прогноз

В очных поединках команды играют не очень результативно. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
23 февраля 2025 -
18:30
Ливерпуль
Тотал меньше 3,5 1,76 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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