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Кубок Дэвиса. Украина выиграла у Португалии

Первый номер украинской команды Сергей Стаховский принес третье очко в противостоянии с перенейцами

  • 15.09.2018 15:39
  • 1142 просмотра
  • 2 комментария
Метки
btu.org.ua. Сергей Стаховский
© btu.org.ua. Сергей Стаховский

Первый номер украинской команды Сергей Стаховский в трех сетах выиграл у лидера португальцев Жоао Соузы в четвертом поединке матчевого противостояния за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса
Сергей Стаховский (Украина) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:2, 4:6, 6:4

Таким образом, украинская команда добыла досрочную победу над своими соперниками.

Напомним, в первом матче Илья Марченко в трех сетах уступил лидеру португальцев Жоау Соузе, во втором – Стаховский обыграл Педро Соузу. В парной встрече Стаховский и Молчанов выиграли только на тай-брейке финального сета.

Украина – Португалия – 3:1

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Denis Prostak
    online
      Denis Prostak, 15.09.2018 15:51
    +5
    Браво Украина .Браво Стах. такой матч вытащить !!!! зверь... три матч бола было у соперника и он лох)
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 15.09.2018 15:46
    +9
    Ну Сергей, КРАСАВЧИК!
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 15.09.2018 15:46
    +9
    Ну Сергей, КРАСАВЧИК!
    Ссылка
    Denis Prostak
    online
      Denis Prostak, 15.09.2018 15:51
    +5
    Браво Украина .Браво Стах. такой матч вытащить !!!! зверь... три матч бола было у соперника и он лох)
    Ссылка
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