Кубок Дэвиса. Украина выиграла у Португалии

Первый номер украинской команды Сергей Стаховский в трех сетах выиграл у лидера португальцев Жоао Соузы в четвертом поединке матчевого противостояния за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса
Сергей Стаховский (Украина) – Жоао Соуза (Португалия) – 6:2, 4:6, 6:4
Таким образом, украинская команда добыла досрочную победу над своими соперниками.
Напомним, в первом матче Илья Марченко в трех сетах уступил лидеру португальцев Жоау Соузе, во втором – Стаховский обыграл Педро Соузу. В парной встрече Стаховский и Молчанов выиграли только на тай-брейке финального сета.
Украина – Португалия – 3:1
Источник — Sport.ua
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