Кубок Дэвиса. Украина выиграла у Португалии

16:02 — Юрий Алпатов

Это Мортал комбат был, а не футбол. Честно не в обиду Александрии команда безумно деревянная. Сам...

16:01 — Сергей Двореченец

Александрии респект!, Шахтер выиграл, но и Александрия не особо проиграла - реализуй свои моменты...

16:01 — gucci1992

Вот так!