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Кубок Дэвиса. Стаховский сравнял счет в противостоянии с Португалией

Первый номер сборной Украины уверенно разобрался с Педро Соузой в двух сетах

  • 14.09.2018 16:07
  • 721 просмотр
  • 1 комментарий
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БТУ. Сергей Стаховский
© БТУ. Сергей Стаховский

Первый номер украинской команды Сергей Стаховский в двух сетах одолел второго номера португальцев Педро Соузу во втором поединке матчевого противостояния за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса
Сергей Стаховский (Украина) – Педро Соуза (Португалия) – 6:3, 6:2

После нескольких равных геймов первой партии португалец начал много ошибаться, чем и воспользовался Стаховский. Украинец быстро оформил 2 брейка и повел со счетом 5:1. Выиграть пять геймов подряд не удалось и Соуза продолжил первый сет еще на 2 гейма. И все же Стаховский дожал соперника со второго сетбола девятого гейма.

Во второй партии доминация украинца на корте продолжилась, хотя в начале партии Педро имел отличный шанс повести с брейком. После того, как он не реализовал двойной брейкпоинт, а следом и еще один обычный, видимых шансов у него уже не было.
 
Напомним, в первом матче Илья Марченко в трех сетах уступил лидеру португальцев Жоау Соузе.
 
Украина – Португалия – 1:1
 
На этом первый игровой день закончен. В субботу матчевая встреча продолжится парным поединком. Начало в 10:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 14.09.2018 16:28
    0
    С этим Соузой у Марченко будут шансы
    Ссылка
    Ihor8
    online
      Ihor8, 14.09.2018 16:28
    0
    С этим Соузой у Марченко будут шансы
    Ссылка
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