Кубок Дэвиса. Стаховский сравнял счет в противостоянии с Португалией

Первый номер украинской команды Сергей Стаховский в двух сетах одолел второго номера португальцев Педро Соузу во втором поединке матчевого противостояния за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса
Сергей Стаховский (Украина) – Педро Соуза (Португалия) – 6:3, 6:2
После нескольких равных геймов первой партии португалец начал много ошибаться, чем и воспользовался Стаховский. Украинец быстро оформил 2 брейка и повел со счетом 5:1. Выиграть пять геймов подряд не удалось и Соуза продолжил первый сет еще на 2 гейма. И все же Стаховский дожал соперника со второго сетбола девятого гейма.
Источник — Sport.ua
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