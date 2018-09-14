Кубок Дэвиса. Стаховский сравнял счет в противостоянии с Португалией

Первый номер украинской команды Сергей Стаховский в двух сетах одолел второго номера португальцев Педро Соузу во втором поединке матчевого противостояния за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса

Сергей Стаховский (Украина) – Педро Соуза (Португалия) – 6:3, 6:2

После нескольких равных геймов первой партии португалец начал много ошибаться, чем и воспользовался Стаховский. Украинец быстро оформил 2 брейка и повел со счетом 5:1. Выиграть пять геймов подряд не удалось и Соуза продолжил первый сет еще на 2 гейма. И все же Стаховский дожал соперника со второго сетбола девятого гейма.

Во второй партии доминация украинца на корте продолжилась, хотя в начале партии Педро имел отличный шанс повести с брейком. После того, как он не реализовал двойной брейкпоинт, а следом и еще один обычный, видимых шансов у него уже не было.

Украина – Португалия – 1:1

На этом первый игровой день закончен. В субботу матчевая встреча продолжится парным поединком. Начало в 10:30 по Киеву.