Кубок Дэвиса. Марченко в первом матче в трех сетах уступил Жоау Соузе

Первый номер португальской команды Жоау Соуза не без проблем одолел второго номера украинцев Илью Марченко в стартовом поединке за право остатся в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса

Илья Марченко (Украина) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:4, 2:6, 3:6

Ничего страшного не случилось, результат был довольно прогнозируемым. В первом сете Марченко сумел выстоять благодаря раннему брейку. Три отыгранных брейкпоинта также можно списать и на то, что Соуза сегодня не играл в полную силу. Португалец старался играть до верного, не рисковал и вытягивал украинца.

Со второй половины второго сета эта тактика начала приносить плоды, Марченко выглядел заметно хуже противника. На фоне усталости пошли ошибки, которые и предопределили результат матча.

Статистика поединка:

% первой подачи Марченко: 53

Соуза: 59

Эйсы/двойные ошибки

Марченко: 4/3

Соуза: 2/1



Реализация брейкпоинтов

Марченко: 1/2 Соуза: 3/11

Марченко: 79 Соуза: 97 Всего выигранных очков

Таким образом, счет в матчевом противостоянии открыт, ведут португальцы. В следующем поединке сыграют Сергей Стаховский и Педро Соуза.

Украина – Португалия – 0:1