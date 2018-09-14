Кубок Дэвиса. Марченко в первом матче в трех сетах уступил Жоау Соузе

Первый номер португальской команды Жоау Соуза не без проблем одолел второго номера украинцев Илью Марченко в стартовом поединке за право остатся в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса
Илья Марченко (Украина) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:4, 2:6, 3:6
Ничего страшного не случилось, результат был довольно прогнозируемым. В первом сете Марченко сумел выстоять благодаря раннему брейку. Три отыгранных брейкпоинта также можно списать и на то, что Соуза сегодня не играл в полную силу. Португалец старался играть до верного, не рисковал и вытягивал украинца.
Соуза: 59
Эйсы/двойные ошибки
Марченко: 4/3
Соуза: 2/1
Реализация брейкпоинтов
Марченко: 1/2
Таким образом, счет в матчевом противостоянии открыт, ведут португальцы. В следующем поединке сыграют Сергей Стаховский и Педро Соуза.
Украина – Португалия – 0:1
Источник — Sport.ua
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