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Кубок Дэвиса. Марченко в первом матче в трех сетах уступил Жоау Соузе

Украинец выиграл первую партию, но португалец сумел завершить встречу в свою пользу

  • 14.09.2018 14:26
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БТУ, Илья Марченко
© БТУ, Илья Марченко

Первый номер португальской команды Жоау Соуза не без проблем одолел второго номера украинцев Илью Марченко в стартовом поединке за право остатся в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса
Илья Марченко (Украина) – Жоау Соуза (Португалия) – 6:4, 2:6, 3:6

Ничего страшного не случилось, результат был довольно прогнозируемым. В первом сете Марченко сумел выстоять благодаря раннему брейку. Три отыгранных брейкпоинта также можно списать и на то, что Соуза сегодня не играл в полную силу. Португалец старался играть до верного, не рисковал и вытягивал украинца.

Со второй половины второго сета эта тактика начала приносить плоды, Марченко выглядел заметно хуже противника. На фоне усталости пошли ошибки, которые и предопределили результат матча.
 
Статистика поединка:
 
% первой подачи
Марченко: 53
Соуза: 59

Эйсы/двойные ошибки
Марченко: 4/3
Соуза: 2/1

Реализация брейкпоинтов
Марченко: 1/2
Соуза: 3/11
 
Всего выигранных очков
Марченко: 79
Соуза: 97
 

Таким образом, счет в матчевом противостоянии открыт, ведут португальцы. В следующем поединке сыграют Сергей Стаховский и Педро Соуза.

Украина – Португалия – 0:1

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Источник — Sport.ua

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