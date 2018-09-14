Сергей Стаховский – Педро Соуза. LIVE трансляция

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Володимир ЛЮТИЙ: «Я був патріотом України, поки не пожив там» 12:04 — Лідія Савчук як можна говорити "був патріотом" України ? Син залишається сином своєї мами де б він н...

Почему Марьян Швед – лучший украинский форвард прямо сейчас 12:00 — ssssyab Швед вирізняється з поміж інших гравців атакувального плану і кращий за нього хіба Марлос,але у Ш... 11:53 — orest0998 Карпати з наявними гравцями можуть стати командою,яка не буде боротись за виживання,а за Лігу Євр...

Игорь СУРКИС: «Считаю, что Хацкевичу нужно дать еще один шанс» 11:59 — Kruchenyiy Если проиграют Заре это и будут еще один шанс ... 11:52 — M-E-S-S-E-R Хацкевич звісно не топ, але з цим стадом ні Маур, ні Клопп, ні Пеп нічого б не добились!

Кубок Девіса. Україна — Португалія. Прев'ю 11:57 — Vladdal Если бы Долгополов был здоров, комментарии были такими же?