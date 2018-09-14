Сергей Стаховский – Педро Соуза. LIVE трансляция

14 сентября Сергей Стаховский сыграет против Педро Соузы в рамках противостояния Украины и Португалии за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
Поединок будет сыгран в Буче (Киевская область) вторым запуском после матча Илья Марченко – Жоау Соуза. Ориентировочное время начало встречи – 13:30.
Ранее теннисисты между собой не встречались.
Сергей Стаховский – Педро Соуза
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.