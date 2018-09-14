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Сергей Стаховский – Педро Соуза. LIVE трансляция

Текстовая трансляция матча Кубка Дэвиса

  • 14.09.2018 11:18
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zik.ua. Сергей Стаховский
© zik.ua. Сергей Стаховский
14 сентября Сергей Стаховский сыграет против Педро Соузы в рамках противостояния Украины и Португалии за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
 
Поединок будет сыгран в Буче (Киевская область) вторым запуском после матча Илья Марченко – Жоау Соуза. Ориентировочное время начало встречи – 13:30.
 
Ранее теннисисты между собой не встречались.
 
 
Сергей Стаховский – Педро Соуза
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Источник — Sport.ua

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