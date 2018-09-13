Кубок Девіса. Україна — Португалія. Прев'ю

14-15 вересня чоловіча збірна України з тенісу проведе матч першого раунду плей-офф за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони в рамках Кубку Девіса. Ігри будуть проходити в місті Буча Київської області.

Нагадаю турнірний шлях обох збірних до цього матчу. Наша команда в рамках першого кола Першої групи Євро-Африканської зони зустрічалася у Дніпрі на харді зі збірною Швеції. З трьох наших лідерів у строю був лише Сергій Стаховський, другим номером довелося ставити Артема Смирнова. Вирішальною стала вже перша ж зустріч, коли Стаховський поступився молодшому з братів Імерів - Мікаелю. Далі, хоч Еліаса Сергій переміг, а також разом із Денисом Молчановим завдав поразки парі Ерікссон/Сильєстрем, але прогнозовані поразки Смирнова від обох братів підвели риску під загальним програшем України 2:3.

Португальці розпочали боротьбу з другого раунду, в квітні. За іронією долі жереб вибрав для них саме шведів. Звичайно, проти любителів ґрунту скандинави постелили у Стокгольмі хард, і не прогадали. Брати Імери синхронно, навіть з однаковим рахунком 6:4, 6:4 поступилися лідеру португальців Жоау Соузі. Трішки менш синхронно, але все ж у двох сетах кожен з них здолав Гаштау Еліаша. Зіграної пари португальці не мають, тому закономірно шведи Ерікссон/Ліндстедт перемогли Еліаша/Ж. Соузу.

Тепер нас чекає п’ята в історії зустріч з Португалією. Поки що рахунок рівний 2:2. Останній матч Україна зіграла півтора роки тому на виїзді. З трійки наших лідерів з різних причин не було нікого, тому Артем Смирнов та майже юніор Маштаков нічого не змогли протиставити суперникам. Смирнову та Денису Молчанову хіба що вдалося виграти у парній зустрічі.

З того часу, та навіть порівняно з початком цього року, чимало змінилося. В нашій команді оговтався від травми Ілля Марченко, який разом зі Стаховським будуть грати одиночні зустрічі. Правда, оптимізму це не дуже додає, адже після повернення до великого тенісу Марченко зіграв 10 зустрічей, і всі їх програв. Сім ігор були трисетовими, без боротьби Ілля майже не поступався, але факт залишається фактом. Сергій Стаховський вдало грав останній раз на траві, перемігши на челенджері в Ілклі. З тих пір у нашої нинішньої першої ракетки мало що виходить на корті. Лідер же збірної України Олександр Довгополов досі лікується від операції на руці, тож допомогти команді зможе тільки своєю присутністю.

Склад збірної України:

Сергій Стаховський (32 роки, №142 АТР). Останній турнір – минулого тижня в Карсі, поразка в першому раунді від Оскара Отте.

Ілля Марченко (31 рік, №337 АТР). Востаннє грав в кваліфікації US Open, де поступився в першому колі кваліфікації ветерану Карловичу з четверного сетболу в другому сеті.

Денис Молчанов (31 рік, №77 парного рейтингу). Разом зі словаком Зеленаєм в цьому році виграли 5 челенджерів у парі. Немає сумнівів, що саме Денис та Стаховський будуть грати від нашої команди парний поєдинок.

Павло Шумейко (17 років, №58 юніорського рейтингу ITF). Резервний гравець, який може вийти на корт тільки у випадку травми когось з лідерів.

Натомість перший номер наших суперників, Жоау Соуза, знаходиться у прекрасній формі. На нещодавньому, якраз хардовому, US Open він несподівано виграв три матчі, перемігши Гранольєрса, Карреньо-Бусту та Люку Пуя. Серйозний перелік, і хтозна, на які подвиги ще був здатен португалець, якби не натрапив у четвертому колі на Новака Джоковича. На позицію другого номера будуть претендувати представники середини другої сотні Педро Соуза та Гаштау Еліаш. Оскільки Еліаш вже кілька місяців не може виграти жодної зустрічі, думаю, що зіграють у Бучі обидва Соузи.

Склад збірної Португалії:

Жоау Соуза (29 років, №49 АТР). Особисті зустрічі проти Стаховського 2:2, останній раз – на цьогорічному Вімблдоні (перемога Стаха в п’яти сетах). Проти Марченка 0:1.

Педро Соуза (30 років, №144 АТР). З нашими тенісистами не грав.

Гаштау Еліаш (27 років, №154 АТР). Особисті зустрічі проти Стаховського 0:2, з Марченком не зустрічався.

Жоау Домінгеш (24 роки, №218 АТР). З нашими тенісистами не грав. Резервний гравець.

У четвер відбулося жеребкування зустрічі. Результати наступні:

П’ятниця, 14.09. Початок матчів об 11.45.

Ілля Марченко – Жоау Соуза

Сергій Стаховський – Педро Соуза

Субота, 15.09. Початок матчів о 10.30.

Стаховський/Молчанов – Еліаш/Жоау Соуза

Сергій Стаховський – Жоау Соуза

Ілля Марченко – Педро Соуза

Формат матчів – трисетовий. Оскільки хард в Бучі не дуже швидкий, на що вже встигли поскаржитися як капітан нашої збірної Андрій Медведєв, так і Ілля Марченко, то наші шанси на сумарну перемогу полягають у двох виграшах у другого номеру португальської команди та звитягу в парній зустрічі. Причому фаворитами ми будемо лише в парі. Жоау Соуза, гадаю, не буде мати великих проблем в одиночках. Навряд чи він сильно стомився від US Open чи не встиг акліматизуватися. Проти Педро Соузи чи Еліаша шанси Іллі та Сергія приблизно рівні, а вигравати потрібно обидва матчі. Так, ми знаємо, що наші хлопці за збірну вміють грати через «не можу» та «не вмію», особливо вдома, але у сумарну перемогу України віриться важко. Не те, щоб зовсім сontra spem spero, але недалеко від того.

Мій прогноз: Україна – Португалія 2:3.