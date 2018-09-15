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Кубок Дэвиса. Украина повела в противостоянии с Португалией

Сергей Стаховский и Денис Молчанов выиграли напряженный парный поединок

  • 15.09.2018 12:52
  • 1797 просмотров
  • 7 комментариев
Метки
ФБУ
© ФБУ

Сергей Стаховский и Денис Молчанов выиграли парный поединок у Гаштау Элиаша и Жоао Соузы в рамках противостояния Украины и Португалии за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса
Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Гаштау Элиаш / Жоао Соуза –  6:4, 3:6, 7:6 (5)

Начали украинцы очень мощно, выиграв со старта 4 гейма подряд. Португальцы не собирались сдаваться и оперативно сократили отставание на расстояние в один брейк. К счастью, Стаховский и Молчанов преимущество не упустили и довели партию до победы.

Во втором сете игра у португальцев пошла намного лучше. И хотя они первыми упустили свою подачу, но после этого выиграли 4 гейма подряд, сравняв счет по партиям.
 
Финальный сет стал продолжением второго: еще два выигранных гейма португальцев и только при счете 0:2 украинцы сумели защитить свою подачу. Большая часть третьего сета проходила без видимых шансов для Стаховского и Молчанова. Соуза и Элиаш забирали свои подачи и навязывали серьезную борьбу оппонентам. Наши парни никак не могли наладить прием, только в восьмом гейме появился первый брейкпоинт, который не был реализован. А вот в десятом, когда терять уже было нечего, украинцы все-таки восстановили статус-кво. Партия перешла на тай-брейк, где  Стаховский и Молчанов первыми сделали мини-брейк и постоянно были на 1 шаг впереди соперников. Ключевой стала ошибка Жоао Соузы на сетке, после которой мы заработали матчбол. Стаховский эйсом поставил жирную точку в третьем матче и значительно увеличил шансы сборной Украины на общую победу.
 
Напомним, в первом матче Илья Марченко в трех сетах уступил лидеру португальцев Жоау Соузе, во втором – Стаховский обыграл Педро Соузу.
 

Украина – Португалия – 2:1

В четвертом матче Сергей Стаховский сыграет против Жоао Соузы.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    fallbrick
    online
      fallbrick, 15.09.2018 14:16
    0
    Да уж, разница в классе Стаха и Молчанова видна невооруженным взглядом!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.09.2018 13:21
    +2
    berest14, 15.09.2018 13:19
    думаю Стах і завтра виграє. За збірну він показує чудеса тенісу
    Стах против Жоау Соузы будет играть одиночку прямо сейчас.
    Ссылка
    berest14
      berest14, 15.09.2018 13:19
    0
    думаю Стах і завтра виграє. За збірну він показує чудеса тенісу
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.09.2018 13:13
    +3
    bog829, 15.09.2018 13:11
    Молодцы! Браво Стах вытащил эту победу, не знаю как Молчанов собирается выходить на корт в одиночке
    Никак. А зачем это ему?
    Ссылка
    bog829
      bog829, 15.09.2018 13:11
    +1
    Молодцы! Браво Стах вытащил эту победу, не знаю как Молчанов собирается выходить на корт в одиночке
    Ссылка
    gvch
    online
      gvch, 15.09.2018 13:01
    +5
    Виграли на жилах, але виграли у тай-брейку. Супер, молодці! Гра тримала у напрузі до останнього переможного ейсу.
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 15.09.2018 12:56
    +5
    Тот случай, когда стены помогают. Молодцы ребята.
    Ссылка
    gvch
    online
      gvch, 15.09.2018 13:01
    +5
    Виграли на жилах, але виграли у тай-брейку. Супер, молодці! Гра тримала у напрузі до останнього переможного ейсу.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 15.09.2018 12:56
    +5
    Тот случай, когда стены помогают. Молодцы ребята.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.09.2018 13:13
    +3
    bog829, 15.09.2018 13:11
    Молодцы! Браво Стах вытащил эту победу, не знаю как Молчанов собирается выходить на корт в одиночке
    Никак. А зачем это ему?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.09.2018 13:21
    +2
    berest14, 15.09.2018 13:19
    думаю Стах і завтра виграє. За збірну він показує чудеса тенісу
    Стах против Жоау Соузы будет играть одиночку прямо сейчас.
    Ссылка
    bog829
    online
      bog829, 15.09.2018 13:11
    +1
    Молодцы! Браво Стах вытащил эту победу, не знаю как Молчанов собирается выходить на корт в одиночке
    Ссылка
    fallbrick
    online
      fallbrick, 15.09.2018 14:16
    0
    Да уж, разница в классе Стаха и Молчанова видна невооруженным взглядом!
    Ссылка
    berest14
    online
      berest14, 15.09.2018 13:19
    0
    думаю Стах і завтра виграє. За збірну він показує чудеса тенісу
    Ссылка
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