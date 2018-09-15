Кубок Дэвиса. Украина повела в противостоянии с Португалией

Сергей Стаховский и Денис Молчанов выиграли парный поединок у Гаштау Элиаша и Жоао Соузы в рамках противостояния Украины и Португалии за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Гаштау Элиаш / Жоао Соуза – 6:4, 3:6, 7:6 (5)
Начали украинцы очень мощно, выиграв со старта 4 гейма подряд. Португальцы не собирались сдаваться и оперативно сократили отставание на расстояние в один брейк. К счастью, Стаховский и Молчанов преимущество не упустили и довели партию до победы.
Во втором сете игра у португальцев пошла намного лучше. И хотя они первыми упустили свою подачу, но после этого выиграли 4 гейма подряд, сравняв счет по партиям.
Финальный сет стал продолжением второго: еще два выигранных гейма португальцев и только при счете 0:2 украинцы сумели защитить свою подачу. Большая часть третьего сета проходила без видимых шансов для Стаховского и Молчанова. Соуза и Элиаш забирали свои подачи и навязывали серьезную борьбу оппонентам. Наши парни никак не могли наладить прием, только в восьмом гейме появился первый брейкпоинт, который не был реализован. А вот в десятом, когда терять уже было нечего, украинцы все-таки восстановили статус-кво. Партия перешла на тай-брейк, где Стаховский и Молчанов первыми сделали мини-брейк и постоянно были на 1 шаг впереди соперников. Ключевой стала ошибка Жоао Соузы на сетке, после которой мы заработали матчбол. Стаховский эйсом поставил жирную точку в третьем матче и значительно увеличил шансы сборной Украины на общую победу.
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