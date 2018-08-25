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Симона ХАЛЕП: «Чувствую уверенность в собственных силах»

Румынка верит в свой успех на US Open

  • 25.08.2018 18:10
  • 41 просмотр
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп

Первая ракетка мира Симона Халеп оценила свои шансы на предстоящем US Open, который для нее начнется матчем с Кайей Канепи:

«Вы хотите знать, какой была моя реакция после жеребьевки? Я поняла, что придется тяжело. Конечно, меня ждет очень сложный путь, впереди настоящий вызов. 

Впрочем, в прошлом сезоне я потерпела поражение в первом круге, поэтому уже не смогу выступить хуже. Я чувствую уверенность в собственных силах. У меня есть игра, с помощью которой можно рассчитывать на успех. 

В первом круге я сыграю с Канепи, это очень сложная соперница. Хочу как можно лучше подготовиться к предстоящей встрече и сыграть на максимуме собственных возможностей».

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Источник — WTA

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