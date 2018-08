Симона ХАЛЕП: «Чувствую уверенность в собственных силах»

18:04 — suzan29

Are you kidding me ?

18:02 — p_s_l

И никто не прошел по ссылке на источник: твиттер Бурбаса)))

17:45 — zhyr

То може просто Бєсєдіна гуталіном натерти? Дешевше вийде. Забивають однаково, обидва швидкі, поту...