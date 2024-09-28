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WTA
28 сентября 2024, 16:26 |
144
0

Экс-первая ракетка мира вернется на корт на турнире в Гонконге

Симона Халеп восстановилась после травмы колена

28 сентября 2024, 16:26 |
144
0
Экс-первая ракетка мира вернется на корт на турнире в Гонконге
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп сообщила, что чувствует себя лучше и вернется на корт раньше, чем ожидалось.

По словам румынки, в понедельник она вылетает в Гонконг, чтобы принять участие в турнире WTA 125, а не ждать турнира WTA 250, который состоится в конце октября.

«Спасибо турниру за wild card, очень жду, когда увижусь со всеми вами», – сказала Симона в видеобращении.

Отметим, что после допинговой дисквалификации Халеп провела два матча. С мая она не выступала из-за травмы колена.

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WTA Гонконг Симона Халеп травма колена
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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