Экс-первая ракетка мира вернется на корт на турнире в Гонконге

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп сообщила, что чувствует себя лучше и вернется на корт раньше, чем ожидалось.

По словам румынки, в понедельник она вылетает в Гонконг, чтобы принять участие в турнире WTA 125, а не ждать турнира WTA 250, который состоится в конце октября.

«Спасибо турниру за wild card, очень жду, когда увижусь со всеми вами», – сказала Симона в видеобращении.

Отметим, что после допинговой дисквалификации Халеп провела два матча. С мая она не выступала из-за травмы колена.