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US Open. Халеп сыграет с Канепи, Возняцки со Стосур

В Нью-Йорке состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США

  • 23.08.2018 22:15
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп

Румынка Симона Халеп (1) сразится с эстонкой Кайей Канепи, датчанка Каролина Возняцки (2) – с австралийкой Самантой Стосур, американка Серена Уильямс (17) – с представительницей Польши Магдой Линетт. 

Чемпионка-2004 Светлана Кузнецова стартует матчем против двукратной победительницы турнира Винус Уильямс (16), а Евгения Родина – против действующей чемпионки Слоун Стивенс (3). Маргарита Гаспарян встретится с чемпионкой-2016 Анжелик Кербер (4).

Напомним, что соперниц по основной сетке узнали и пять украинок.

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Источник — Sport.ua

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