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US Open. Украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге

Пять украинок сыграют в основной сетке турнира

  • 23.08.2018 21:34
  • 1491 просмотр
  • 3 комментария
Метки
Tennis Canada. Элина Свитолина
© Tennis Canada. Элина Свитолина
Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису. В основной сетке сыграет 5 украинок.
 
Они сразятся с такими соперницами:
 
Седьмая сеянная турнира Элина Свитолина в первом круге встретится с Сачией Викери (№79). Напомним, украинка уже седьмой год подряд играет на Открытом чемпионате США.
 
Леся Цуренко (№35) проведет матч с Элисон Ван Эйтванк (№38) из Бельгии.
 
Катерина Бондаренко (№86) встретится с представительницей Беларуси Верой Лапко (№70).
 
Катерина Козлова (№88) получила в соперницы испанку Лару Аррубаррену (№85). 
 
Даяна Ястремская еще не узнала имя соперницы. Украинка дебютный матч US Open проведет с победительницей квалификации, которая завершится в пятницу.
 
Напомним, Марта Костюк не сумела преодолеть квалификацию, уступив Марии Боузковой.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 23.08.2018 21:58
    -1
    Еліні потенційно в 2-му колі Радванська,
    Даяні в 2-му колі Гарбінья М.
    Лесі в 2-му колі Вознякі,

    чесно кажучи такий собі жереб...
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    logibro
    online
      logibro, 23.08.2018 22:01
    0
    И при победе Лесю ждет Возняки, а Даяну Мугуруза
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.08.2018 22:25
    +1
    Для первого круга жребий неплохой, а дальше всем нашим, скорее всего, придется играть с серьезными соперницами. Правда, если честно, и Мугурусу, и Возняцки сейчас можно обыгрывать, ведь Даяна и Леся в неплохой форме. Для обеих Кать в любом случае второй круг - предел мечтаний. Насчет Элины - даже не знаю. Викери она должна обыгрывать а что будет с Радваньской - одному аллаху ведомо.
    Самая веселая пара первого круга - Гарсия - Конта.
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