US Open. Украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису. В основной сетке сыграет 5 украинок.
Они сразятся с такими соперницами:
Седьмая сеянная турнира Элина Свитолина в первом круге встретится с Сачией Викери (№79). Напомним, украинка уже седьмой год подряд играет на Открытом чемпионате США.
Леся Цуренко (№35) проведет матч с Элисон Ван Эйтванк (№38) из Бельгии.
Катерина Бондаренко (№86) встретится с представительницей Беларуси Верой Лапко (№70).
Катерина Козлова (№88) получила в соперницы испанку Лару Аррубаррену (№85).
Даяна Ястремская еще не узнала имя соперницы. Украинка дебютный матч US Open проведет с победительницей квалификации, которая завершится в пятницу.
Напомним, Марта Костюк не сумела преодолеть квалификацию, уступив Марии Боузковой.
Источник — Sport.ua
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Даяні в 2-му колі Гарбінья М.
Лесі в 2-му колі Вознякі,
чесно кажучи такий собі жереб...
Самая веселая пара первого круга - Гарсия - Конта.
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