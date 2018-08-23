US Open. Марта Костюк уступает во втором раунде квалификации

16-летняя украинка Марта Костюк (№133 WTA) не смогла одолеть чешку Марию Боузкову во втором круге квалификации US Open - 1:6, 5:7.
US Open. Второй раунд квалификации
Мария Боузкова (Чехия) - Марта Костюк (Украина) 6:1, 7:5.
После удивительной победы в первом круге, Марта Костюк не сумела выступить на таком же уровне. В матче с Марией Боузковой у украинки начались проблемы с самого начала. Выиграв свою подачу, украинка уступала в каждом гейме. Чешка очень быстро одержала победу в первом сете - 6:1 и продолжила давить во втором.
Украинка проигрывала во второй партии со счетом 0:4. Таким образом, Костюк не смогла выиграть 10 геймов подряд. Но в определенный момент Марта собралась и сумела сравнять счет - 5:5. Но в решающий момент Боузкова не сплоховала и взяла два последних гейма. 7:5. И Костюк снова не выходит в основную сетку турнира Большого шлема.
Источник — Sport.ua
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Удачі!!!
Вы что употребляете??? Каким образом Костюк могла выиграть 10 геймов подряд???
Марта що була в Квітні цю суперницю, яка майже не грає з тенісистками Топ 200, навіть не помітила б.
Да ни как, если не сделает для себя выводов и команда не поставит на правильные рельсы, ждет нас болельщиков плачевный финал!
Ну вот и Марта дождалась великих спецов диванных, Вы на верное жопой ее матчи смотрели.
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