US Open. Марта Костюк уступает во втором раунде квалификации

опять голов еще нет, а статья есть! )))

Что то "более народная" команда даже на такие матчи не может собрать полный стадион в З...

21:29 — Viktor Timchenko

Она ещё очень молода. Вы хотите все прям Мартину Хингис все получить. Так и она через поражения п...

21:19 — logibro

Ерунда. Она потяжелела и с трудом передвигается по корту. Постоянно "умирает" там. Поче...