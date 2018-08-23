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US Open. Марта Костюк уступает во втором раунде квалификации

Украинка не смогла пройти Марию Боузкову

  • 23.08.2018 20:49
  • 1488 просмотров
  • 12 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
16-летняя украинка Марта Костюк (№133 WTA) не смогла одолеть чешку Марию Боузкову во втором круге квалификации US Open - 1:6, 5:7.
 
US Open. Второй раунд квалификации
Мария Боузкова (Чехия) - Марта Костюк (Украина) 6:1, 7:5.
 
После удивительной победы в первом круге, Марта Костюк не сумела выступить на таком же уровне. В матче с Марией Боузковой у украинки начались проблемы с самого начала. Выиграв свою подачу, украинка уступала в каждом гейме. Чешка очень быстро одержала победу в первом сете - 6:1 и продолжила давить во втором.
 
Украинка проигрывала во второй партии со счетом 0:4. Таким образом, Костюк не смогла выиграть 10 геймов подряд. Но в определенный момент Марта собралась и сумела сравнять счет - 5:5. Но в решающий момент Боузкова не сплоховала и взяла два последних гейма. 7:5. И Костюк снова не выходит в основную сетку турнира Большого шлема.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ssssyab
      ssssyab, 23.08.2018 20:54
    +2
    Нічого страшного,все ще попереду.
    Удачі!!!
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    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 23.08.2018 20:55
    -3
    "В матче с Марией Боузковой в украинки начались проблемы с самого начала. Выиграв свою подачу, украинка уступала в каждом гейме. Чешка очень быстро одержала победу в первом сете - 6:1 и продолжила давить во втором.Украинка проигрывала во второй партии со счетом 0:4. Таким образом, Костюк не смогла выиграть 10 геймов подряд."

    Вы что употребляете??? Каким образом Костюк могла выиграть 10 геймов подряд???
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    vit-2
    online
      vit-2, 23.08.2018 20:55
    +1
    Важко щось коменту крім того що Марта постійно наступає на ті самі граблі: поки втягується в гру, на той час вже українкою програно перший сет і в 2-му суперниці залишилося виграти ще 1-2 гейми. Не думаю що це може бути варіант гри на контору, мабуть, все таки "українські гірки" від Костюк. Щось із цим пора однозначно робити, бо як не захистити очки на АО-2019, то це буде рейтинг 3-ої сотні, або й гірше. Як тоді звідти вибиратися?
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    bog829
    online
      bog829, 23.08.2018 20:58
    0
    К сожалению ожидаемо, ни физически ни психологически Марта не готова к турнирам серьезного уровня, а этот однообразный тенис просто удручает, в нем нет мысли вообще, да Марточка очень молода, но выводы нужно сделать уже сейчас ей , маме команде всем, потом может быть поздно, много топ тенисисток юниорок сейчас ни где, Марта верим в тебя любим, но надо думать на корте прибавлять и играть по другому!
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.08.2018 21:00
    +1
    Я писав ще 2 дні тому. Марта грати вміє дуже добре, але тільки тоді коли стоїть на краю, відпускає нерви і грає. А тільки знову з'являється шанс знову старе. Це в кожній останній грі. Якщо б вона не вміла грати було б 6:1- 6:0. А так гра з'являється. Це робота тренера щось змінити. А з Брічеком вона скоро 15- ти тисячники буде так зливати.
    Марта що була в Квітні цю суперницю, яка майже не грає з тенісистками Топ 200, навіть не помітила б.
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    bog829
    online
      bog829, 23.08.2018 21:02
    -1
    [quote vit-2, 23.08.2018 20:55]Важко щось коменту крім того що Марта постійно наступає на ті самі граблі: поки втягується в гру, на той час вже українкою програно перший сет і в 2-му суперниці залишилося виграти ще 1-2 гейми. Не думаю що це може бути варіант гри на контору, мабуть, все таки "українські гірки" від Костюк. Щось із цим пора однозначно робити, бо як не захистити очки на АО-2019, то це буде рейтинг 3-ої сотні, або й гірше. Як тоді звідти вибиратися?[/quote
    Да ни как, если не сделает для себя выводов и команда не поставит на правильные рельсы, ждет нас болельщиков плачевный финал!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.08.2018 21:11
    -1
    Увы, но ничего удивительного. Значит, я ничего не потерял.
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    krterc
      krterc, 23.08.2018 21:13
    -1
    Андрій Ванчак, 23.08.2018 20:55
    "В матче с Марией Боузковой в украинки начались проблемы с самого начала. Выиграв свою подачу, украинка уступала в каждом гейме. Чешка очень быстро одержала победу в первом сете - 6:1 и продолжила давить во втором.Украинка проигрывала во второй партии со счетом 0:4. Таким образом, Костюк не смогла выиграть 10 геймов подряд."Вы что употребляете??? Каким образом Костюк могла выиграть 10 геймов подряд???
    Ты считать умеешь? 6 в первом и 4 во втором. Что ты куришь?
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    pass19
    online
      pass19, 23.08.2018 21:14
    0
    [quote bog829, 23.08.2018 20:58] а этот однообразный тенис просто удручает, в нем нет мысли вообще
    Ну вот и Марта дождалась великих спецов диванных, Вы на верное жопой ее матчи смотрели.
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 23.08.2018 21:17
    -1
    Дехто, писав що треба дати Брічеку, більше часу. Та Марта так погано ни грала навіть простужена з кашлем на Роллан Гаррос. Хороший результат його роботи - Знищив найперспективнішу юніорку останніх 20 років. Хай Марта краще з мамою тренується, хоть економія коштів, результат все одно гіршим не буде, тому що немає куди.
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    logibro
    online
      logibro, 23.08.2018 21:19
    0
    kollekciy, 23.08.2018 21:17
    Дехто, писав що треба дати Брічеку, більше часу. Та Марта так погано ни грала навіть простужена з кашлем на Роллан Гаррос. Хороший результат його роботи - Знищив найперспективнішу юніорку останніх 20 років. Хай Марта краще з мамою тренується, хоть економія коштів, результат все одно гіршим не буде, тому що немає куди.
    Ерунда. Она потяжелела и с трудом передвигается по корту. Постоянно "умирает" там. Почему?
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    Viktor Timchenko
    online
      Viktor Timchenko, 23.08.2018 21:29
    0
    Она ещё очень молода. Вы хотите все прям Мартину Хингис все получить. Так и она через поражения проходила прежде чем полтора года с 17 лет никому не проигрывал. Дайте время девочке. Главное опыт... Другие перспективные даже квалификации на шлемах не проходят.
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