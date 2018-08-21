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Костюк выиграла невероятный по драматизму матч, уйдя с шести матчболов

16-летняя украинка здорово потрепала нервы болельщикам, но сумела совершить камбэк с 1:5 в 3-м сете

  • 21.08.2018 21:02
  • 1806 просмотров
  • 11 комментариев
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
16-летняя украинка Марта Костюк (№133 WTA) выиграла поединок первого круга квалификации US Open против бывшей соотечественницы Валентины Ивахненко (№170 WTA, Россия).
 
US Open. Первый раунд квалификации
Марта Костюк (Украина) – Валентина Ивахненко (Россия) – 4:6, 7:6(8), 7:6(4)
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Ragnaros_HS
    online
    Ragnaros_HS, 21.08.2018 21:05
    +10
    асталависта, сепаратиста
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    killiastorm
    online
      killiastorm, 21.08.2018 21:05
    +7
    Добре є!!! Перемога за нами!!!
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    fcdnok
    online
      fcdnok, 21.08.2018 21:07
    +6
    Круто!!! Очень круто!!!
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 21.08.2018 21:09
    +4
    Молодець Мартуся !
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    vit-2
    online
      vit-2, 21.08.2018 21:09
    +14
    Жаль відео не було, а може й добре, а то машини швидкої допомоги не встигали би на виклики по всій Україні!

    Виграла Марта - молодець. Перемогла росіянку - молодець у квадраті, виграла в етнічної українки - молодець у кубі, а перемога з 1-5 і після 6-ти відіграних матч-болів ... мабуть таких чисел щоб це описати вже не має...

    Тоді просто Марта боєць!
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    pass19
    online
      pass19, 21.08.2018 21:12
    +5
    Отправила КРЫмСУ лапти сушить, молодца)))
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 21.08.2018 21:12
    +5
    Перемогла не росіянку, а сєпаршу .... Подвійно Мартуся молодець !
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    Dragon9
    online
      Dragon9, 21.08.2018 21:14
    -3
    Вчися олена світоліна як грати в теніс треба
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    gerzaher
    online
      gerzaher, 21.08.2018 21:16
    +3
    У меня давно так не тряслись руки при написании обзора матча)))) простите, если что-то запутанно или сумбурно получилось, но после ТАКОГО другими словами просто не напишешь. Подробнее о сумасшедшей победе Марты вот тут:

    http://uatennis.blogspot.com/2018/08/kostyuk-ivakhnenko-us-open-2018.html
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    olya403
    online
      olya403, 21.08.2018 21:17
    +1
    В Твіттері є пару секунд відео з матчболу Марти:
    https://twitter.com/4AllSurfaces/status/1031964506640080897
    Ссылка
    student529
    online
      student529, 21.08.2018 21:20
    -1
    Dragon9, 21.08.2018 21:14
    Вчися олена світоліна як грати в теніс треба

    Марта просто мега молодец! НО, пускай она сначала добьеться хотябы половины того чего уже достигла Свитолина что бы можно было говорить что Элине нужно у нее чему то учиться!
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