Костюк выиграла невероятный по драматизму матч, уйдя с шести матчболов

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ФФУ підтримає Александера Чеферіна на виборах президента УЄФА 21:13 — psv970 этот жополиз сам все решил