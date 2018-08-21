Костюк выиграла невероятный по драматизму матч, уйдя с шести матчболов

16-летняя украинка Марта Костюк (№133 WTA) выиграла поединок первого круга квалификации US Open против бывшей соотечественницы Валентины Ивахненко (№170 WTA, Россия).
US Open. Первый раунд квалификации
Марта Костюк (Украина) – Валентина Ивахненко (Россия) – 4:6, 7:6(8), 7:6(4)
Источник — Sport.ua
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Виграла Марта - молодець. Перемогла росіянку - молодець у квадраті, виграла в етнічної українки - молодець у кубі, а перемога з 1-5 і після 6-ти відіграних матч-болів ... мабуть таких чисел щоб це описати вже не має...
Тоді просто Марта боєць!
http://uatennis.blogspot.com/2018/08/kostyuk-ivakhnenko-us-open-2018.html
https://twitter.com/4AllSurfaces/status/1031964506640080897
Марта просто мега молодец! НО, пускай она сначала добьеться хотябы половины того чего уже достигла Свитолина что бы можно было говорить что Элине нужно у нее чему то учиться!
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