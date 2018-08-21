Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марта Костюк – Валентина Ивахненко. Текстовая трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого раунда квалификации US Open

  • 21.08.2018 18:05
  • 10669 просмотров
  • 34 комментария
Метки
Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
21 августа на Открытом чемпионате США по теннису 16-летняя украинка Марта Костюк (№133 WTA) проведет поединок первого круга квалификации против экс-украинки Валентины Ивахненко (№170 WTA, Россия).
 
Поединок будет сыгран первым запуском на корте №9. Время начала матча – 18:10 по Киеву.
 
Букмекеры отдают преимущество Костюк: 1,4 против 3,15 на уроженку Ялты. 
 
С девятого корта видеотрансляции нет, поэтому будем вести текстовую.
 
Марта Костюк (Украина) – Валентина Ивахненко (Россия) – 4:6, 6:6 (идет второй сет)
 
19:47. Тай-брейку быть!
19:46. Пошли качели - 40:15 ведет Костюк.
19:42. Валентина забирает 11-й гейм под ноль. Нужно как-то переводить партию на тай-брейк.
19:40. 5:5. Играем дальше.
19:38. Двойной брейкпоинт у Костюк, это уже интересно.
19:35. Сценарий первого сета повторяется - 4:5.
19:34. Теперь уже у Марты геймбол.
19:34. Отыгран.
19:33. Матчбол.
19:33. 30:30 на подаче Костюк.
19:31. Один гейм россиянке до выхода во второй круг.
19:30. 0:40 у Марты, матч плавно движется к завершению.
19:28. Делает брейк Валентина и все становиться очень печально.
19:26. 30:15 на подаче Марты.
19:23. Во втором сете не получается цепляться за подачу Ивахненко.
19:20. Геймнаш.
19:19. Тройной геймбол был у Марты, но сейчас 40:40.
19:16. Двойной брейкпоинт реализован с первой попытки.
19:15. 30:0 повела Марта, пора бы уже возвращаться в игру.
19:12. Немного оффтопа. Видеотрансляция Завацкой с четвертого корта будет. Ориентировочно в 22:30. А у нас счет 2:1 в пользу россиянки.
19:09. 1:1.
19:08. Тройной геймбол у Валентины.
19:05. Забирает Марта первое очко.
19:04. 30:30.
19:03. Россиянка ведет 30:0 на подаче Костюк..
18:58. Статистика первого сета.
 
 
18:56. Марта проигрывает первую партию.
18:56. Тройной сетбол заработала Ивахненко.
18:52. Первая партия продолжается.
18:51. И второй тоже.
18:51. Один отыгран.
18:50. Два сетбола у россиянки.
18:50. 15:30.
18:48. 3:5 в первой партии и права на ошибку нет.
18:47. Хорошо цепляется Марта на подаче соперницы, но обидные двойные ошибки в самые важные моменты пока не дают выиграть сет. 30:30 в восьмом гейме.
18:44. Разыгралась украинка, под ноль взяла свою подачу.
18:42. Наконец-то, пятый брейкпоинт в партии реализован!
18:41. А вот и брейкпоинт от Марты.
18:41. Ровно №3 в шестом гейме.
18:38. Ровно.
18:37. Вновь равная борьба на подаче россиянки - 30:30.
18:34. Второй брейк оформляет Валентина, и снова помогли двойные от Костюк.
18:33. Тем временем 30:30 на подаче Костюк.
18:32. И уже россиянка на какое-то время стала фавориткой у букмекеров.
18:31. 1:3 у нас.
18:29. Еще один шанс не использован и теперь уже геймбол у Ивахненко.
18:28. Заработала брейкпоинт Марта, но реализовать не удалось. Радует, что пропали невынужденные ошибки.
18:26. 40:40.
18:25. 30:30 в четвертом гейме.
18:22. 40:0 начинает Марта, отдает один розыгрыш, но защищает подачу.
18:20. И все-таки россиянки забирает очко.
18:18. Ровно.
18:16. Двойной брейкпоинт у Костюк.
18:16. 0:30 на подаче россиянки.
18:15. Третья невынужденная ошибка Костюк в стартовом гейме и Ивахненко зарабатывает брейкпоинт, который успешно реализован после двойной от Марты.
18:14. По 30 в первом гейме.
18:13. Матч начался.
18:07. Первой подавать будет Марта.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    sunichkin
    online
      sunichkin, 21.08.2018 19:08
    +2
    Зірочка загасає, треба щось міняти.....
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.08.2018 19:14
    +3
    Нет, делов не будет. Придется ждать, пока Марта по примеру Даяны возьмется за ум. Тренеры тренерами, но к подросткам в головы не залезть даже им. Да и Бричек, конечно, вариант весьма так себе.
    Ссылка
    dreadman91
    online
    dreadman91, 21.08.2018 19:16
    +5
    sunichkin, 21.08.2018 19:08
    Зірочка загасає, треба щось міняти.....
    Йобнути по сраці ракеткою, а не розхваляти, помагає.
    Ссылка
    sunichkin
    online
      sunichkin, 21.08.2018 19:17
    +1
    Також варіант...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 21.08.2018 19:19
    +2
    dreadman91, 21.08.2018 19:16
    sunichkin, 21.08.2018 19:08 Зірочка загасає, треба щось міняти..... Йобнути по сраці ракеткою, а не розхваляти, помагає.
    ))))))))))))))) крутой метод. А футболистов бутсами, а баскетболистов кросами... А метателям - копьё в очко... Так ?))))
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 21.08.2018 19:20
    +4
    Нужен тренер-психолог, а Бричек тренер-физрук. Физрук в ее возрасте абсолютно не нужен. Иначе она забудет даже то что умела и будет играть исключительно в силовой теннис.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 21.08.2018 19:21
    +2
    Евгений Семыкин, 21.08.2018 19:19
    dreadman91, 21.08.2018 19:16 sunichkin, 21.08.2018 19:08 Зірочка загасає, треба щось міняти..... Йобнути по сраці ракеткою, а не розхваляти, помагає. ))))))))))))))) крутой метод. А футболистов бутсами, а баскетболистов кросами... А метателям - копьё в очко... Так ?))))
    Хорошая идея! Можно патентовать))
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 21.08.2018 19:27
    0
    dreadman91, 21.08.2018 19:16
    sunichkin, 21.08.2018 19:08 Зірочка загасає, треба щось міняти..... Йобнути по сраці ракеткою, а не розхваляти, помагає.
    У випадку з Костюк пісня набуває трохи іншого сенсу: я женщин не бил до 17 лет)
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 21.08.2018 19:31
    +1
    Марта під чисту почала програвати на прийомі 5-3 в 2-ій партії Івахненко повела.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 21.08.2018 19:35
    0
    Марта відіграла матч бол 5-4 і подає Івахненко на матч. 2 попередні подачі суперниця взяла під 0, тому шансів не багато, хіба росіянка сама розхвилюється...
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 21.08.2018 19:39
    0
    5-5 Марта ще побореться...
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 21.08.2018 19:42
    0
    героїчно зробити брейк і програти під нуль свою...що тут скажеш
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 21.08.2018 19:42
    0
    А тепер свою під нуль Марта віддала 6-5, знову подає Івахненко на матч після хвилинного відпочинку.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 21.08.2018 19:46
    0
    На Західній Україні кажуть "яке їхало, таке здибало" 6-6 тай...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.