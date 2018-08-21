Марта Костюк – Валентина Ивахненко. Текстовая трансляция

21 августа на Открытом чемпионате США по теннису 16-летняя украинка Марта Костюк (№133 WTA) проведет поединок первого круга квалификации против экс-украинки Валентины Ивахненко (№170 WTA, Россия).
Поединок будет сыгран первым запуском на корте №9. Время начала матча – 18:10 по Киеву.
Букмекеры отдают преимущество Костюк: 1,4 против 3,15 на уроженку Ялты.
С девятого корта видеотрансляции нет, поэтому будем вести текстовую.
Марта Костюк (Украина) – Валентина Ивахненко (Россия) – 4:6, 6:6 (идет второй сет)
19:47. Тай-брейку быть!19:46. Пошли качели - 40:15 ведет Костюк.
19:42. Валентина забирает 11-й гейм под ноль. Нужно как-то переводить партию на тай-брейк.19:40. 5:5. Играем дальше.
19:15. 30:0 повела Марта, пора бы уже возвращаться в игру.
19:04. 30:30.
18:58. Статистика первого сета.
18:56. Марта проигрывает первую партию.18:56. Тройной сетбол заработала Ивахненко.
18:48. 3:5 в первой партии и права на ошибку нет.
18:47. Хорошо цепляется Марта на подаче соперницы, но обидные двойные ошибки в самые важные моменты пока не дают выиграть сет. 30:30 в восьмом гейме.
18:47. Хорошо цепляется Марта на подаче соперницы, но обидные двойные ошибки в самые важные моменты пока не дают выиграть сет. 30:30 в восьмом гейме.
18:29. Еще один шанс не использован и теперь уже геймбол у Ивахненко.
18:28. Заработала брейкпоинт Марта, но реализовать не удалось. Радует, что пропали невынужденные ошибки.18:26. 40:40.
18:22. 40:0 начинает Марта, отдает один розыгрыш, но защищает подачу.18:20. И все-таки россиянки забирает очко.
18:18. Ровно.
18:16. Двойной брейкпоинт у Костюк.
18:16. 0:30 на подаче россиянки.
18:15. Третья невынужденная ошибка Костюк в стартовом гейме и Ивахненко зарабатывает брейкпоинт, который успешно реализован после двойной от Марты.
18:16. 0:30 на подаче россиянки.
18:15. Третья невынужденная ошибка Костюк в стартовом гейме и Ивахненко зарабатывает брейкпоинт, который успешно реализован после двойной от Марты.
18:14. По 30 в первом гейме.
18:13. Матч начался.
Источник — Sport.ua
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