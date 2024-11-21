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Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 13:34 | Обновлено 21 ноября 2024, 13:37
642
0

Экс-защитник сборной Украины назвал условие, при котором вернется в УПЛ

Игорь Пластун находится в поисках нового клуба

21 ноября 2024, 13:34 | Обновлено 21 ноября 2024, 13:37
642
0
Экс-защитник сборной Украины назвал условие, при котором вернется в УПЛ
УАФ. Игорь Пластун

Украинский защитник Игорь Пластун, ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал о будущем. Футболист признался, будет ли рассматривать предложения из УПЛ.

– Какие варианты продолжения карьеры?

– До 9 декабря я на контракте у «Ордабасы». Зимой можно будет сказать поподробнее. Сейчас я хочу больше времени провести с семьей, которую видел не так часто в последние месяцы. Различные агенты предлагали варианты, но ничего конкретного сейчас нет.

– Как вы видите дальнейшее развитие карьеры?

– Вопрос открытый и будет решаться в кругу семьи. Сейчас я не готов ответить.

– Вариант с возвращением в Украину возможен?

– Если будет хорошее предложение, амбициозный проект с серьезными задачами – все возможно, – сказал Игорь.

Ранее Игорь Пластун откровенно рассказал о причинах ухода из «Ордабасы».

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Игорь Пластун Ордабасы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Казахстана по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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