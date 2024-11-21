Экс-защитник сборной Украины назвал условие, при котором вернется в УПЛ
Игорь Пластун находится в поисках нового клуба
Украинский защитник Игорь Пластун, ныне находящийся в статусе свободного агента, рассказал о будущем. Футболист признался, будет ли рассматривать предложения из УПЛ.
– Какие варианты продолжения карьеры?
– До 9 декабря я на контракте у «Ордабасы». Зимой можно будет сказать поподробнее. Сейчас я хочу больше времени провести с семьей, которую видел не так часто в последние месяцы. Различные агенты предлагали варианты, но ничего конкретного сейчас нет.
– Как вы видите дальнейшее развитие карьеры?
– Вопрос открытый и будет решаться в кругу семьи. Сейчас я не готов ответить.
– Вариант с возвращением в Украину возможен?
– Если будет хорошее предложение, амбициозный проект с серьезными задачами – все возможно, – сказал Игорь.
Ранее Игорь Пластун откровенно рассказал о причинах ухода из «Ордабасы».
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