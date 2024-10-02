Экс-первая ракетка удачно вернулась на корт после 4.5 месяцев без тенниса
Симона Халеп переиграла Арину Родионову в 1-м раунде турнира WTA 125 в Гонконге
Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп (Румыния, WTA 1130) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 125 в Гонконге.
В 1/16 финала румынка в трех сетах одолела Арину Родионову (Австралия, WTA 114) за 2 часа и 8 минут.
WTA 125 Гонконг. Хард. 1/16 финала
Симона Халеп (Румыния) [WC] – Арина Родионова (Австралия) – 6:2, 4:6, 6:4
Это была первая встреча соперниц.
Для Халеп это был третий матч в этом году и первый за последние четыре с половиной месяца. В марте Симона вернулась в Тур после почти полуторагодовалой дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.
Во 2-м раунде соревнований в Гонконге Халеп сыграет против 7-й сеяной Анны Блинковой.
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