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WTA
02 октября 2024, 17:51 | Обновлено 02 октября 2024, 18:58
654
0

Экс-первая ракетка удачно вернулась на корт после 4.5 месяцев без тенниса

Симона Халеп переиграла Арину Родионову в 1-м раунде турнира WTA 125 в Гонконге

02 октября 2024, 17:51 | Обновлено 02 октября 2024, 18:58
654
0
Экс-первая ракетка удачно вернулась на корт после 4.5 месяцев без тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп (Румыния, WTA 1130) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 125 в Гонконге.

В 1/16 финала румынка в трех сетах одолела Арину Родионову (Австралия, WTA 114) за 2 часа и 8 минут.

WTA 125 Гонконг. Хард. 1/16 финала

Симона Халеп (Румыния) [WC] – Арина Родионова (Австралия) – 6:2, 4:6, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Для Халеп это был третий матч в этом году и первый за последние четыре с половиной месяца. В марте Симона вернулась в Тур после почти полуторагодовалой дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

Во 2-м раунде соревнований в Гонконге Халеп сыграет против 7-й сеяной Анны Блинковой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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