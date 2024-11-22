Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2024
Италия сыграет против Австралии, Нидерланды встретятся с Германией
20–21 ноября состоялись матчевые противостояния 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024.
Сборная Нидерландов переиграла команду Испании со счетом 2:1. Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил Ботику ван де Зандсулпу и завершил профессиональную карьеру.
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В полуфинале нидерландцы встретятся с командой Германии. Немцы на старте плей-офф одолели Канаду 2:0.
Сборная Австралии в четвертьфинале выбила команду США. Судьба противостояния решилась в парной игре – 2:1.
Действующий чемпиона – команда Италии – в 1/4 прошла Аргентину. Лидер мирового рейтинга Янник Синнер вначале переиграл Себастьяна Баэса, сравняв счет после поражения Лоренцо Музетти, а затем вместе с Маттео Берреттини выиграл и парную встречу. Италия в полуфинале сыграет против Австралии.
Полуфинальные противостояния пройдут 22 и 23 ноября. Финал запланирован на воскресенье, 24 ноября.
Кубок Дэвиса 2024. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
- Италия – Аргентина – 2:1
- США – Австралия – 1:2
Нижняя часть сетки
- Германия – Канада – 2:0
- Нидерланды – Испания – 2:1
Кубок Дэвиса 2024. Пары 1/2 финала
- Италия – Австралия
- Германия – Нидерланды
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