Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2024

20–21 ноября состоялись матчевые противостояния 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024.

Сборная Нидерландов переиграла команду Испании со счетом 2:1. Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил Ботику ван де Зандсулпу и завершил профессиональную карьеру.

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В полуфинале нидерландцы встретятся с командой Германии. Немцы на старте плей-офф одолели Канаду 2:0.

Сборная Австралии в четвертьфинале выбила команду США. Судьба противостояния решилась в парной игре – 2:1.

Действующий чемпиона – команда Италии – в 1/4 прошла Аргентину. Лидер мирового рейтинга Янник Синнер вначале переиграл Себастьяна Баэса, сравняв счет после поражения Лоренцо Музетти, а затем вместе с Маттео Берреттини выиграл и парную встречу. Италия в полуфинале сыграет против Австралии.

Полуфинальные противостояния пройдут 22 и 23 ноября. Финал запланирован на воскресенье, 24 ноября.

Кубок Дэвиса 2024. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Италия – Аргентина – 2:1

Италия – Аргентина – 2:1 США – Австралия – 1:2

Нижняя часть сетки

Германия – Канада – 2:0

Германия – Канада – 2:0 Нидерланды – Испания – 2:1

Кубок Дэвиса 2024. Пары 1/2 финала