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Кубок Дэвиса
22 ноября 2024, 03:17 |
84
0

Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2024

Италия сыграет против Австралии, Нидерланды встретятся с Германией

22 ноября 2024, 03:17 |
84
0
Стали известны полуфинальные пары Кубка Дэвиса 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

20–21 ноября состоялись матчевые противостояния 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024.

Сборная Нидерландов переиграла команду Испании со счетом 2:1. Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил Ботику ван де Зандсулпу и завершил профессиональную карьеру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфинале нидерландцы встретятся с командой Германии. Немцы на старте плей-офф одолели Канаду 2:0.

Сборная Австралии в четвертьфинале выбила команду США. Судьба противостояния решилась в парной игре – 2:1.

Действующий чемпиона – команда Италии – в 1/4 прошла Аргентину. Лидер мирового рейтинга Янник Синнер вначале переиграл Себастьяна Баэса, сравняв счет после поражения Лоренцо Музетти, а затем вместе с Маттео Берреттини выиграл и парную встречу. Италия в полуфинале сыграет против Австралии.

Полуфинальные противостояния пройдут 22 и 23 ноября. Финал запланирован на воскресенье, 24 ноября.

Кубок Дэвиса 2024. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

  • Италия – Аргентина – 2:1
  • США – Австралия – 1:2

Нижняя часть сетки

  • Германия – Канада – 2:0
  • Нидерланды – Испания – 2:1

Кубок Дэвиса 2024. Пары 1/2 финала

  • Италия – Австралия
  • Германия – Нидерланды

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Кубок Дэвиса сборная Италии по теннису сборная Аргентины по теннису сборная США по теннису сборная Австралии по теннису сборная Германии по теннису сборная Канады по теннису сборная Нидерландов по теннису сборная Испании по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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