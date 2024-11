Германия и Канада определили второго полуфиналиста Кубка Дэвиса 2024

20 ноября состоялся матч 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Германии и Канады.

Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу немцев. Обе победы Германия добыла в одиночных поединках.

Вначале Даниэль Альтмайер переиграл Габриэля Диалло в двух сетах. А затем Ян-Леннард Штруфф выиграл у Дениса Шаповалова в трех сетах, одолев канадца на тай-брейке.

Отметим, что букмекерские конторы считали и Диалло, и Шаповалова фаворитами в их матчах.

В полуфинале Кубка Дэвиса Германия сыграет против команды Нидерландов, которая днем ранее выбила из турнира Испанию.

Кубок Дэвиса 2024. Финальный этап

1/4 финала. 20 ноября, Малага

Германия – Канада – 2:0

Jan-Lennard Struff sends his team into the semi-finals ✨



He beats Denis Shapovalov 4-6 7-5 7-6#DavisCup pic.twitter.com/ZjpdB9VMno