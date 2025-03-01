Кто сыграет в финале турнира АТР 500 в Акапулько?

В ночь на 1 марта состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире АТР 500 в Акапулько, Мексика.

Томаш Махач в трех сетах переиграл Брендона Накашиму за 2 часа и 6 минут.

Для чеха это будет второй финал на уровне Тура и первый категории АТР 500. Он попытается выиграть свой первый трофей.

Алехандро Давидович Фокина на двух тай-брейках одолел Дениса Шаповалова за 2 часа и 18 минут.

Фокина вышел во второй финал в сезоне (16 февраля проиграл в решающем поединке в Делрей-Бич), третий в карьере и поборется за первый трофей.

Махач и Фокина ранее играли между собой только один раз. Во 2-м раунде Мастерса в Шанахе в 2024 году чех одолел испанца в трех партиях.

Томаш и Алехандро встретятся в финале Акапулько 2 марта в 05:00 по Киеву.

АТР 500 Акапулько. 1/2 финала

Томаш Махач [8] – Брендон Накашима – 6:4, 1:6, 6:4

Денис Шаповалов [9] – Алехандро Давидович Фокина – 6:7 (3:7), 6:7 (1:7)

Видеообзор матчей