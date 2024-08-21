Халеп своеобразно отреагировала на допинг-скандал Синнера

Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров Grand Slam румынка Симона Халеп отреагировала на новость о положительных допинг-тестах первой ракетки мира Янника Синнера.

«Кто бы ни поступил с тобой несправедливо, он остается в долгу не перед тобой, а перед самим собой», – написала Халеп, процитировав бывшего премьер-министра Румынии Николае Йорге.

Отметим, что итальянцу удалось избежать дисквалификации, в то время как Халеп изначально забанили на 4 года, после чего сократили срок дисквалификации до 9 месяцев.