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  4. Халеп своеобразно отреагировала на допинг-скандал Синнера
ATP
21 августа 2024, 10:34 |
1254
1

Халеп своеобразно отреагировала на допинг-скандал Синнера

Симона аккуратно описала свои чувства известной цытатой

21 августа 2024, 10:34 |
1254
1
Халеп своеобразно отреагировала на допинг-скандал Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров Grand Slam румынка Симона Халеп отреагировала на новость о положительных допинг-тестах первой ракетки мира Янника Синнера.

«Кто бы ни поступил с тобой несправедливо, он остается в долгу не перед тобой, а перед самим собой», – написала Халеп, процитировав бывшего премьер-министра Румынии Николае Йорге.

Отметим, что итальянцу удалось избежать дисквалификации, в то время как Халеп изначально забанили на 4 года, после чего сократили срок дисквалификации до 9 месяцев.

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Симона Халеп Янник Синнер допинг
Владимир Клепач Источник: Instagram
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Nick.Grabowski
Все правильно сказала Сімона.
Але мені подобається більше інша версія.
Найбільшим покаранням для злочинця - це не бути покараним за свої злочини протягом того життя, в якому ці злочини були скоєні. 
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