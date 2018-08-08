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Рафаэль НАДАЛЬ: «Мастерсы не влияют на выступление на US Open»

Испанец не переоценивает значение турниров в Торонто и Цинциннати

  • 08.08.2018 07:57
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль вспомнил свое поражение от Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона и заявил о том, что результаты Мастерсов в Торонто и Цинциннати не влияют на выступление на US Open:

«Это спорт. Я мог выиграть Уимблдон, но для этого мне нужно было выиграть как минимум матч против Джоковича. Сделать это мне не удалось. Пусть у меня и были отличные шансы на победу, Новак заслужил её не меньше.

Не думаю, что результаты на турнирах североамериканской серии повлияют на итоги US Open. Безусловно, победы всегда придают уверенности, но условия в Торонто и Нью-Йорке совершенно разные – и корты, и, тем более, мячи.

По себе знаю, что успешные выступления в Канаде и Цинциннати позволяют мне легче начать Открытый чемпионат США, но на итоговый результат они особо не влияют. В прошлом году я сыграл в Канаде плохо, но выиграл US Open. В 2005 году я выиграл Rogers Cup, но уступил уже в третьем раунде US Open».

В текущем рейтинге АТР Надаль сохраняет звание первой ракетки мира.

Ранее испанец рассказал о том, что ест перед матчами.

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