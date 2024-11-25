Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничего неожиданного. Анчелотти назвал трех лучших правых защитников мира
Испания
25 ноября 2024, 11:26 |
421
0

Ничего неожиданного. Анчелотти назвал трех лучших правых защитников мира

Карло Анчелотти назвал лучших правых защитников на данный момент

25 ноября 2024, 11:26 |
421
0
Ничего неожиданного. Анчелотти назвал трех лучших правых защитников мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

1

По теме:
«Во всем виноват тренер». Вальверде – про гол Леганесу и роль капитана
«Ожидал еще большего». Экс-звезда Днепра расхвалил Коноплянку
Атлетик – Реал Сосьедад – 1:0. Видео гола и обзор матча
Федерико Вальверде Карло Анчелотти Лукас Васкес Дани Карвахаль Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Футбол | 25 ноября 2024, 08:53 4
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты

Гарри Кейн может переехать в Мадрид

Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Футбол | 24 ноября 2024, 17:43 0
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе

Наставник «горожан» заинтересован в подписании Мартина Субименди и Джереми Фримпонга

Полесье – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.11.2024, 08:20
Полесье – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Михалик назвал игрока Динамо, который может повторить путь Забарного
Футбол | 25.11.2024, 08:18
Михалик назвал игрока Динамо, который может повторить путь Забарного
Михалик назвал игрока Динамо, который может повторить путь Забарного
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Футбол | 24.11.2024, 23:34
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
24.11.2024, 06:14
Футбол
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
23.11.2024, 22:30
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса
24.11.2024, 09:48
Авто/мото
Захожий сенсационно потерял титул чемпиона Европы
Захожий сенсационно потерял титул чемпиона Европы
23.11.2024, 23:52 4
Бокс
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
24.11.2024, 05:09 1
Футбол
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду
24.11.2024, 06:36 3
Футбол
«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри
«Я бы вторгся в россию». Беллью дал совет Тайсону на реванш Усик – Фьюри
23.11.2024, 20:48
Бокс
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 23:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем