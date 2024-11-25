«Во всем виноват тренер». Вальверде – про гол Леганесу и роль капитана

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал гол в ворота «Леганеса» и матч в роли капитана «бланкос»:

«Я счастлив, потому что сегодня я осуществил мечту: стать капитаном этого великого клуба. Меня сопровождала жена, но мне бы хотелось, чтобы мои родители были там. «Очень счастлив, очень счастлив и очень горд представлять Мадрид таким образом».

«Это огромная радость – продолжать забивать голы за эту команду. «Во всем виноват тренер, который всегда настаивает, чтобы я бил».

В текущем сезоне Федерико Вальверде провел 20 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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