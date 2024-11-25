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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:00
960
0

«Играет на публику». Известно, какое прозвище дали Ашуру игроки Полесья

Тренер пытался выслужиться перед владельцем клуба

25 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:00
960
0
«Играет на публику». Известно, какое прозвище дали Ашуру игроки Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, какое прозвище дали футболисты житомирского «Полесья» Имаду Ашуру. Также известно, как главный тренер житомирской команды ведет себя в присутствии Геннадия Буткевича.

«Когда Ашур пришел в «Полесье», то президент клуба очень часто посещал тренировки команды в межсезонье и смотрел на работу тренера. Мне рассказывали, что футболисты тогда дали прозвище Ашуру «актер».

Когда Геннадий Буткевич был на трибуне, начиналось: «Побег! Прессинг! Билд-ап!, сюда! Прессингуем!». Включал режим Гвардиолы. Только президент пошел на обед или еще куда-нибудь, – сел на скамью и смотрит. То есть играет на публику ради президента», – сказал журналист.

Ранее капитан «Полесья» Сергей Чоботенко признался, что изменилось в команде с приходом Имада Ашура.

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Имад Ашур Геннадий Буткевич Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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