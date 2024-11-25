«Играет на публику». Известно, какое прозвище дали Ашуру игроки Полесья
Тренер пытался выслужиться перед владельцем клуба
Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал, какое прозвище дали футболисты житомирского «Полесья» Имаду Ашуру. Также известно, как главный тренер житомирской команды ведет себя в присутствии Геннадия Буткевича.
«Когда Ашур пришел в «Полесье», то президент клуба очень часто посещал тренировки команды в межсезонье и смотрел на работу тренера. Мне рассказывали, что футболисты тогда дали прозвище Ашуру «актер».
Когда Геннадий Буткевич был на трибуне, начиналось: «Побег! Прессинг! Билд-ап!, сюда! Прессингуем!». Включал режим Гвардиолы. Только президент пошел на обед или еще куда-нибудь, – сел на скамью и смотрит. То есть играет на публику ради президента», – сказал журналист.
Ранее капитан «Полесья» Сергей Чоботенко признался, что изменилось в команде с приходом Имада Ашура.
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