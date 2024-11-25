Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола

Не очень примечательный матч между молодежными составами житомирского «Полесья» и луганской «Зари» в одно мгновение оказался в эпицентре внимания. Сама игра, ее развитие, конечно, тоже могли бы заинтересовать. Но люди ищут экшн. И он в этом матче был. После того, как в компенсированное арбитром время рефери назначил пенальти в ворота хозяев. Тренер «Полесья», легендарный футболист Геннадий Литовченко, на эмоциях выбежал на поле и кулаком ударил лайнсмена в шею.

Интересно, что в бурные 90-е Литовченко был участником одного громкого скандала, связанного с давлением на судей. Произошло это после первого четвертьфинального матча Кубка Украины-1998/1999 между «Кривбассом», в котором Геннадий Владимирович тогда был ассистентом Олега Тарана и «Шахтером» в Донецке. Игра была очень нервной. Судья показал тогда семь желтых и три красных карточки. «Кривбасс» почти весь матч вел в счете, но пропустил от Олега Матвеева дважды в концовке. Причем второй гол – с пенальти.

Матч проходил в Донецке, но это не помешало криворожской стороне устроить после игры арбитру Игорю Горожанкину прессинг. Активными были Таран и Литовченко, но авторитетности беседе добавил начальник команды «Кривбасс» Анатолий Буряк, громадный товарищ, также игравший в баскетбол и запомнившийся между прочего красочными татуировками. Он тогда угрожал расправой семье Горожанкина.

Но до настоящего времени. Теперь ожидаем чистосердечного раскаяния, которое, конечно, не позволит Литовченко избежать санкций. А пока есть возможность вспомнить предыдущие резонансные драки нашего футбола и их последствия. Выделяем топ-7 таких событий и ключевых действующих лиц и подаем их в хронологическом порядке.

Александр Гайдаш («Таврия»)

Во время матча второго чемпионата Украины между «Таврией» и «Буковиной» могучий нападающий симферопольцев едва не удавил харьковского судью Леонида Бавыкина. Матч проходил в Черновцах. Судейство, как любили говорить в то время, было «домашним». Вот Гайдаш и сорвался. После очередного неоднозначного эпизода он набросился на Бавыкина, схватил его за шею и начал душить. Кто знает, остановился бы, если бы не вмешались игроки обеих команд. Гайдаш судью отпустил, но разрядил ему «на прощание» кулаком в голову. Бавыкин удар выдержал и показал Гайдашу красную карточку.

Самое смешное, что за этот поступок Гайдаш получил аж два матча дисквалификации. Больше этого персонажа, который сейчас в оккупированном Крыму выступает в поддержку российских захватчиков в форме с маркировкой Z, вспоминать не хочется. Интересно, что вышеупомянутый Анатолий Буряк борется с врагом в рядах Вооруженных сил Украины.

Олег Матвеев («Шахтер»)

Сейчас мы уже начали забывать, какой фигурой был Сергей Татулян. И как судья, а потом как функционер. Это человек чрезвычайной харизмы и уверенности в себе. Даже когда он сознательно ошибался, то делал это с таким видом, словно так и надо. И возражать было нельзя. Да и не очень кто-то возражать и рисковал.

Но такие тоже были. Чемпионат Украины-1993/1994, матч «Кремень» – «Шахтер». Незадолго до этого команда из Кременчуга выбила «Шахтер» из Кубка Украины и донетчане горели желанием отомстить. Причем, не обязательно футбольными методами. «Шахтер» тогда играл максимально грубо. На 50-й минуте первое удаление получил защитник донетчан Сергей Попов. «Попов так прыгнул в соперника, а тогда беговых дорожек не было, что тот оказался рядом со зрителем в третьем ряду», – вспоминал тот момент Татулян.

А чуть позже было еще два удаления. Началось все с того, что нападающий горняков Олег Матвеев ударил ногой лежащего соперника. Началась массовая стычка, в которую вмешивались даже правоохранители. В итоге по красной карточке получили Матвеев и игрок «Кремня» Александр Янковский. Уходя с поля, Олег еще и решил отомстить судье Татуляну. И не нашел ничего лучшего, как запустить по нему мячом с близкого расстояния. Матвеев промахнулся или арбитр уклонился – уже неизвестно. Однако после этого Матвеев не остановился и уцепился Татуляну за шею. Такой наглости Сергей Аршакович в своей жизни, наверное, не встречал никогда!

За свой поступок Матвеев тогда получил три матча дисквалификации, а Татулян был отстранен от судейства в месяц. С формулировкой «за халатное отношение к работе».

Юрий Погребняк («Металлург» Мариуполь)

Самое жестокое и беспрецедентное избиение официальных лиц матча, аналогов которому в нашем футболе не было и явно не будет. На календаре был июль 1997-го, мариупольский «Металлург» дебютировал в высшей лиге. Дебютировал плохо, ведь после стартового поражения 0:5 от «Шахтера» были домашние 2:5 в следующей встрече против «Ворсклы». Собственно, именно вокруг этой игры случились события, которые в итоге оказали определяющее влияние на дальнейшую судьбу мариупольского клуба.

Причиной скандала служил эпизод на 50-й минуте встречи, когда при счете 0:2 арбитр Вадим Шевченко отменил взятие ворот «Ворсклы». Причина – лайнсмен Александр Козаченко поднял флажок, сигнализируя, что был офсайд.

После матча тренер «Металлурга» Юрий Погребняк зашел в судейскую с претензиями. По его мнению, офсайда не было. «Тренер при всех заявил: «Тебе это так не пройдет», – писал в пояснительной записке в Федерацию футбола Украины Козаченко. – Ночью, около 4 часов, в дверь нашего номера раздался стук – вошел Погребняк и трое молодых людей. С порога Погребняк снова вернулся к упомянутому эпизоду игры и заявил, что я лишил его работы своими действиями и нанес значительный материальный ущерб ему и бизнес-партнерам. Начал многократно повторять фразу: «Зачем ты это сделал?» Потом ударил меня в голову.

Шевченко вступился за меня, тогда агрессия гостей распространилась и на него. С этого момента началось настоящее избиение, которое длилось в районе получаса, в конце которого в мой адрес посыпались угрозы об окончательной расправе: засунуть в машину и утопить в море. Дальше один из молодых людей, который был менее агрессивным, забрал своих приятелей и они покинули номер…»

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После проведенного расследования Профессиональная футбольная лига оштрафовала клуб «Металлург» на 5000 долларов, а Погребняка дисквалифицировала пожизненно. При этом уголовной ответственности он избежал. Более того, через считанные месяцы Погребняк уже работал в россии в статусе ассистента Анатолия Байдачного в сочинской «Жемчужине». В 1999-м специалист вернулся в Украину, тренировал длительное время любительские команды, а в 2006-м, как ни в чем не бывало, возглавил «Сталь» из Каменского, затем харьковский «Гелиос», был вице-президентом луганской «Зари».

Роман Зуб («Карпаты»)

Инцидент произошел в апреле 2000-го, когда во Львов на матч с «Карпатами» приехал возглавляемый Мироном Маркевичем запорожский «Металлург». Лучше, чем сам Зуб, которому тогда было 33 и он вернулся в родной клуб после не очень удачных выступлений за границей, эту историю не опишешь.

«Поскольку был с «Карпатами» на контракте, клуб был обязан предоставить мне тренировочный процесс, - рассказывал Роман. – Потренировался и даже вернулся в основу. Но все перечеркнул злосчастный момент с судьей Сергеем Шебеком. Это был мой первый матч после возвращения. Играли с запорожским «Металлургом» Маркевича. Тогдашний тренер «Карпат» Броварской перед игрой еще ворчал: «Если ты с Мироном о чем-то договорился, то имей ввиду». «Лев Рудольфович, вы не с того начинаете, – ответил. – Если хотите, чтобы я сыграл, начинайте с чего-то другого». Ведь какие у меня могли быть договоренности с Маркевичем? Это человек, из-за которого вынужден был уйти из «Карпат».

Матч мы выиграли 1:0, но я порвал Шебеку красную карточку. За то, что он незаслуженно выгнал с поля Володю Вильчинского. О своем поступке не жалею, хотя мне могли впаять пожизненную дисквалификацию. Татулян постарался. Шебек – это его человек. В итоге помог мне Сергей Ковалец. Не тренер, не клуб, а Ковалец, договорившийся с Аршаковичем, приехал во Львов, составил письмо о том, что меня берут на поруки. Свои подписи поставили все футболисты. Ковалец завез письмо в Киев и я после этого получил восьмиматчевую дисквалификацию. Такое у нас было руководство. Когда их нужно было спасать, обо мне вспоминали. «Рома, давай». Когда в помощи нуждался я, на встречу могли пойти только игроки».

Игорь Юрченко («Прикарпатье»)

Инцидент произошел во время матча первой лиги, в котором ивано-франковцы в апреле 2003 года на львовском стадионе «Украина» играли с «Карпатами-2». Обе команды тогда боролись за выживание и соответственно игра имела особую стоимость. После первого тайма «Прикарпатье» благодаря голу Игоря Гогиля вело 1:0. Скандальный эпизод случился на 50-й минуте матча, когда после очередной остановки игры у тренера гостей не выдержали нервы. Не соглашаясь с решением арбитра из Ужгорода Ярослава Маеревича, Юрченко выбежал на поле и стал доказывать свою правоту с помощью кулаков и всего богатого лексикона. Маеревич показал тренеру красную карточку.

В кулуарах говорилось, что Юрченко могут отлучить от футбола если не пожизненно, то очень надолго. Но помогли связи, которые имел тогдашний президент «Прикарпатья» Анатолий Ревуцкий с президентом ФФУ Григорием Суркисом. Инцидент удалось заладить следующим образом: Юрченко получил дисквалификацию на месяц и заплатил 1000 у.е. штрафа.

Кстати, игру «Прикарпатье» тогда проиграло, пропустив на 71-й, 77-й и 82 минутах. В итоге франковцы покинули первую лигу, а «Карпаты-2» сохранили в ней прописку.

Александр Рыбка vs Юрий Максимов

Этот инцидент в ноябре 2006 тоже случился в первой лиге. Максимов тогда тренировал киевский ЦСКА, игравший против «Динамо-2». Спровоцировал инцидент опасной неосторожностью нападающий армейцев Сергей Матюк. Пытаясь добраться до высокого мяча ногой, он задел бутсой по лицу голкипера соперников Рыбку. Александр играл на выходе и едва придя в себя, начал колотить лежащего соперника ногами. Максимов не выдержал: выбежал и кулаком дал вратарю по лицу. Стоит вспомнить, что за месяц до того Рыбка попал в больницу с сотрясением мозга после столкновения с защитником «Реала» Серхио Рамосом в матче Лиги чемпионов.

Интересно, что в качестве тренера казахстанского «Тараза» в 2016-м Максимов в аэропорту сорвался на тогдашнем подопечном Александре Алиеве.

«Это была не драка, а скорее толкотня, – говорил Алиев. – Первым наехал Вилич. Но он поступил правильно, потому что он – тренер. Мы прилетели с игры, которую проиграли. А после матча посидели, потому что впереди было два выходных. Я был нетрезв. Мы потолкались. Сейчас я его понимаю как тренера – почему, что и как. Я должен был аккуратнее сделать все, чтобы он и люди меня таким не видели. После этого случая два года с ним не общались».

Родриго («Динамо»)

Еще одна история тоже связана с Алиевым. И тем, как в 2005-м он немного получил от бразильского защитника Родриго, который был игроком основы, но играл вместе с 20-летним Алиевым за дубль «Динамо» против «Ворсклы». На заключительных минутах встречи киевляне получили право исполнять штрафной метр в 30-ти от ворот. Родриго любил оттуда бить за основу «Динамо». И, вероятно, не очень интересовался, что в дубле в этом компоненте подрастает конкурент. А конкурент оказался упрямым и не хотел уступать старшему – взял и разыграл мяч, чтобы только не дать пробить бразильцу. Родриго, не долго думая, ударил Александру по ногам. И получил за это красную карточку.

В виде бонуса

Владимир Езерский – известный панчер. В школьные годы он занимался боксом и не забывал об этом навыке в том числе и на футбольном поле. Как-то удалось находиться рядом с полем во время спарринга национальной команды Украины против киевского ЦСКА. Езерский тогда, опекая молодых армейцев, нагонял на них страха резкими короткими по почкам. Пока судьи не видят, конечно.

А «боя жизни» Владимиру не позволила провести скорость оппонента. Это был 2008-й, финал Кубка Украины. Украинское Классическое со всеми прелестями. Соперники тогда заканчивали игру в формате девять на девять. В частности, на 80-й минуте удаления одновременно получили горняк Езерский и динамовец Исмаэль Бангура. Эти санкции градуса напряжения не снизили. Гвинеец, чуть не рассчитав свои силы, начал провоцировать украинца. И Езерский вызов принял. Так быстро, как тогда в подтрибунное помещение од Езерского, Бангура за время выступлений в «Динамо» убегал разве что от защитников московского «Спартака». Да и то не точно, поскольку тогда, в мае 2008-го, Исмаэль от праведного гнева Владимира спасся только чудом.