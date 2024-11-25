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  4. Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 11:55 | Обновлено 25 ноября 2024, 12:15
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5

Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола

В контексте истории с Литовченко вспоминаем самые резонансные потасовки в истории нашего футбола

25 ноября 2024, 11:55 | Обновлено 25 ноября 2024, 12:15
2121
5
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Фото из соцсетей. Как правило, столкновениями изобилуют Класссические дерби

Не очень примечательный матч между молодежными составами житомирского «Полесья» и луганской «Зари» в одно мгновение оказался в эпицентре внимания. Сама игра, ее развитие, конечно, тоже могли бы заинтересовать. Но люди ищут экшн. И он в этом матче был. После того, как в компенсированное арбитром время рефери назначил пенальти в ворота хозяев. Тренер «Полесья», легендарный футболист Геннадий Литовченко, на эмоциях выбежал на поле и кулаком ударил лайнсмена в шею.

Интересно, что в бурные 90-е Литовченко был участником одного громкого скандала, связанного с давлением на судей. Произошло это после первого четвертьфинального матча Кубка Украины-1998/1999 между «Кривбассом», в котором Геннадий Владимирович тогда был ассистентом Олега Тарана и «Шахтером» в Донецке. Игра была очень нервной. Судья показал тогда семь желтых и три красных карточки. «Кривбасс» почти весь матч вел в счете, но пропустил от Олега Матвеева дважды в концовке. Причем второй гол – с пенальти.

Матч проходил в Донецке, но это не помешало криворожской стороне устроить после игры арбитру Игорю Горожанкину прессинг. Активными были Таран и Литовченко, но авторитетности беседе добавил начальник команды «Кривбасс» Анатолий Буряк, громадный товарищ, также игравший в баскетбол и запомнившийся между прочего красочными татуировками. Он тогда угрожал расправой семье Горожанкина.

Но до настоящего времени. Теперь ожидаем чистосердечного раскаяния, которое, конечно, не позволит Литовченко избежать санкций. А пока есть возможность вспомнить предыдущие резонансные драки нашего футбола и их последствия. Выделяем топ-7 таких событий и ключевых действующих лиц и подаем их в хронологическом порядке.

Александр Гайдаш («Таврия»)

Во время матча второго чемпионата Украины между «Таврией» и «Буковиной» могучий нападающий симферопольцев едва не удавил харьковского судью Леонида Бавыкина. Матч проходил в Черновцах. Судейство, как любили говорить в то время, было «домашним». Вот Гайдаш и сорвался. После очередного неоднозначного эпизода он набросился на Бавыкина, схватил его за шею и начал душить. Кто знает, остановился бы, если бы не вмешались игроки обеих команд. Гайдаш судью отпустил, но разрядил ему «на прощание» кулаком в голову. Бавыкин удар выдержал и показал Гайдашу красную карточку.

Самое смешное, что за этот поступок Гайдаш получил аж два матча дисквалификации. Больше этого персонажа, который сейчас в оккупированном Крыму выступает в поддержку российских захватчиков в форме с маркировкой Z, вспоминать не хочется. Интересно, что вышеупомянутый Анатолий Буряк борется с врагом в рядах Вооруженных сил Украины.

Олег Матвеев («Шахтер»)

Сейчас мы уже начали забывать, какой фигурой был Сергей Татулян. И как судья, а потом как функционер. Это человек чрезвычайной харизмы и уверенности в себе. Даже когда он сознательно ошибался, то делал это с таким видом, словно так и надо. И возражать было нельзя. Да и не очень кто-то возражать и рисковал.

Но такие тоже были. Чемпионат Украины-1993/1994, матч «Кремень» – «Шахтер». Незадолго до этого команда из Кременчуга выбила «Шахтер» из Кубка Украины и донетчане горели желанием отомстить. Причем, не обязательно футбольными методами. «Шахтер» тогда играл максимально грубо. На 50-й минуте первое удаление получил защитник донетчан Сергей Попов. «Попов так прыгнул в соперника, а тогда беговых дорожек не было, что тот оказался рядом со зрителем в третьем ряду», – вспоминал тот момент Татулян.

А чуть позже было еще два удаления. Началось все с того, что нападающий горняков Олег Матвеев ударил ногой лежащего соперника. Началась массовая стычка, в которую вмешивались даже правоохранители. В итоге по красной карточке получили Матвеев и игрок «Кремня» Александр Янковский. Уходя с поля, Олег еще и решил отомстить судье Татуляну. И не нашел ничего лучшего, как запустить по нему мячом с близкого расстояния. Матвеев промахнулся или арбитр уклонился – уже неизвестно. Однако после этого Матвеев не остановился и уцепился Татуляну за шею. Такой наглости Сергей Аршакович в своей жизни, наверное, не встречал никогда!

За свой поступок Матвеев тогда получил три матча дисквалификации, а Татулян был отстранен от судейства в месяц. С формулировкой «за халатное отношение к работе».

Юрий Погребняк («Металлург» Мариуполь)

Самое жестокое и беспрецедентное избиение официальных лиц матча, аналогов которому в нашем футболе не было и явно не будет. На календаре был июль 1997-го, мариупольский «Металлург» дебютировал в высшей лиге. Дебютировал плохо, ведь после стартового поражения 0:5 от «Шахтера» были домашние 2:5 в следующей встрече против «Ворсклы». Собственно, именно вокруг этой игры случились события, которые в итоге оказали определяющее влияние на дальнейшую судьбу мариупольского клуба.

Причиной скандала служил эпизод на 50-й минуте встречи, когда при счете 0:2 арбитр Вадим Шевченко отменил взятие ворот «Ворсклы». Причина – лайнсмен Александр Козаченко поднял флажок, сигнализируя, что был офсайд.

После матча тренер «Металлурга» Юрий Погребняк зашел в судейскую с претензиями. По его мнению, офсайда не было. «Тренер при всех заявил: «Тебе это так не пройдет», – писал в пояснительной записке в Федерацию футбола Украины Козаченко. – Ночью, около 4 часов, в дверь нашего номера раздался стук – вошел Погребняк и трое молодых людей. С порога Погребняк снова вернулся к упомянутому эпизоду игры и заявил, что я лишил его работы своими действиями и нанес значительный материальный ущерб ему и бизнес-партнерам. Начал многократно повторять фразу: «Зачем ты это сделал?» Потом ударил меня в голову.

Шевченко вступился за меня, тогда агрессия гостей распространилась и на него. С этого момента началось настоящее избиение, которое длилось в районе получаса, в конце которого в мой адрес посыпались угрозы об окончательной расправе: засунуть в машину и утопить в море. Дальше один из молодых людей, который был менее агрессивным, забрал своих приятелей и они покинули номер…»

Праведный гнев газеты "Команда" того времени. Только к чему здесь фашизм?

После проведенного расследования Профессиональная футбольная лига оштрафовала клуб «Металлург» на 5000 долларов, а Погребняка дисквалифицировала пожизненно. При этом уголовной ответственности он избежал. Более того, через считанные месяцы Погребняк уже работал в россии в статусе ассистента Анатолия Байдачного в сочинской «Жемчужине». В 1999-м специалист вернулся в Украину, тренировал длительное время любительские команды, а в 2006-м, как ни в чем не бывало, возглавил «Сталь» из Каменского, затем харьковский «Гелиос», был вице-президентом луганской «Зари».

Роман Зуб («Карпаты»)

Инцидент произошел в апреле 2000-го, когда во Львов на матч с «Карпатами» приехал возглавляемый Мироном Маркевичем запорожский «Металлург». Лучше, чем сам Зуб, которому тогда было 33 и он вернулся в родной клуб после не очень удачных выступлений за границей, эту историю не опишешь.

«Поскольку был с «Карпатами» на контракте, клуб был обязан предоставить мне тренировочный процесс, - рассказывал Роман. – Потренировался и даже вернулся в основу. Но все перечеркнул злосчастный момент с судьей Сергеем Шебеком. Это был мой первый матч после возвращения. Играли с запорожским «Металлургом» Маркевича. Тогдашний тренер «Карпат» Броварской перед игрой еще ворчал: «Если ты с Мироном о чем-то договорился, то имей ввиду». «Лев Рудольфович, вы не с того начинаете, – ответил. – Если хотите, чтобы я сыграл, начинайте с чего-то другого». Ведь какие у меня могли быть договоренности с Маркевичем? Это человек, из-за которого вынужден был уйти из «Карпат».

Матч мы выиграли 1:0, но я порвал Шебеку красную карточку. За то, что он незаслуженно выгнал с поля Володю Вильчинского. О своем поступке не жалею, хотя мне могли впаять пожизненную дисквалификацию. Татулян постарался. Шебек – это его человек. В итоге помог мне Сергей Ковалец. Не тренер, не клуб, а Ковалец, договорившийся с Аршаковичем, приехал во Львов, составил письмо о том, что меня берут на поруки. Свои подписи поставили все футболисты. Ковалец завез письмо в Киев и я после этого получил восьмиматчевую дисквалификацию. Такое у нас было руководство. Когда их нужно было спасать, обо мне вспоминали. «Рома, давай». Когда в помощи нуждался я, на встречу могли пойти только игроки».

Игорь Юрченко («Прикарпатье»)

Инцидент произошел во время матча первой лиги, в котором ивано-франковцы в апреле 2003 года на львовском стадионе «Украина» играли с «Карпатами-2». Обе команды тогда боролись за выживание и соответственно игра имела особую стоимость. После первого тайма «Прикарпатье» благодаря голу Игоря Гогиля вело 1:0. Скандальный эпизод случился на 50-й минуте матча, когда после очередной остановки игры у тренера гостей не выдержали нервы. Не соглашаясь с решением арбитра из Ужгорода Ярослава Маеревича, Юрченко выбежал на поле и стал доказывать свою правоту с помощью кулаков и всего богатого лексикона. Маеревич показал тренеру красную карточку.

В кулуарах говорилось, что Юрченко могут отлучить от футбола если не пожизненно, то очень надолго. Но помогли связи, которые имел тогдашний президент «Прикарпатья» Анатолий Ревуцкий с президентом ФФУ Григорием Суркисом. Инцидент удалось заладить следующим образом: Юрченко получил дисквалификацию на месяц и заплатил 1000 у.е. штрафа.

Кстати, игру «Прикарпатье» тогда проиграло, пропустив на 71-й, 77-й и 82 минутах. В итоге франковцы покинули первую лигу, а «Карпаты-2» сохранили в ней прописку.

Александр Рыбка vs Юрий Максимов

Этот инцидент в ноябре 2006 тоже случился в первой лиге. Максимов тогда тренировал киевский ЦСКА, игравший против «Динамо-2». Спровоцировал инцидент опасной неосторожностью нападающий армейцев Сергей Матюк. Пытаясь добраться до высокого мяча ногой, он задел бутсой по лицу голкипера соперников Рыбку. Александр играл на выходе и едва придя в себя, начал колотить лежащего соперника ногами. Максимов не выдержал: выбежал и кулаком дал вратарю по лицу. Стоит вспомнить, что за месяц до того Рыбка попал в больницу с сотрясением мозга после столкновения с защитником «Реала» Серхио Рамосом в матче Лиги чемпионов.

Интересно, что в качестве тренера казахстанского «Тараза» в 2016-м Максимов в аэропорту сорвался на тогдашнем подопечном Александре Алиеве.

«Это была не драка, а скорее толкотня, – говорил Алиев. – Первым наехал Вилич. Но он поступил правильно, потому что он – тренер. Мы прилетели с игры, которую проиграли. А после матча посидели, потому что впереди было два выходных. Я был нетрезв. Мы потолкались. Сейчас я его понимаю как тренера – почему, что и как. Я должен был аккуратнее сделать все, чтобы он и люди меня таким не видели. После этого случая два года с ним не общались».

Родриго («Динамо»)

Еще одна история тоже связана с Алиевым. И тем, как в 2005-м он немного получил от бразильского защитника Родриго, который был игроком основы, но играл вместе с 20-летним Алиевым за дубль «Динамо» против «Ворсклы». На заключительных минутах встречи киевляне получили право исполнять штрафной метр в 30-ти от ворот. Родриго любил оттуда бить за основу «Динамо». И, вероятно, не очень интересовался, что в дубле в этом компоненте подрастает конкурент. А конкурент оказался упрямым и не хотел уступать старшему – взял и разыграл мяч, чтобы только не дать пробить бразильцу. Родриго, не долго думая, ударил Александру по ногам. И получил за это красную карточку.

В виде бонуса

Владимир Езерский – известный панчер. В школьные годы он занимался боксом и не забывал об этом навыке в том числе и на футбольном поле. Как-то удалось находиться рядом с полем во время спарринга национальной команды Украины против киевского ЦСКА. Езерский тогда, опекая молодых армейцев, нагонял на них страха резкими короткими по почкам. Пока судьи не видят, конечно.

А «боя жизни» Владимиру не позволила провести скорость оппонента. Это был 2008-й, финал Кубка Украины. Украинское Классическое со всеми прелестями. Соперники тогда заканчивали игру в формате девять на девять. В частности, на 80-й минуте удаления одновременно получили горняк Езерский и динамовец Исмаэль Бангура. Эти санкции градуса напряжения не снизили. Гвинеец, чуть не рассчитав свои силы, начал провоцировать украинца. И Езерский вызов принял. Так быстро, как тогда в подтрибунное помещение од Езерского, Бангура за время выступлений в «Динамо» убегал разве что от защитников московского «Спартака». Да и то не точно, поскольку тогда, в мае 2008-го, Исмаэль от праведного гнева Владимира спасся только чудом.

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Геннадий Литовченко Юрий Максимов Александр Рыбка Олег Матвеев Сергей Попов (футболист) Сергей Татулян Сергей Шебек Александр Гайдаш чемпионат Украины по футболу Олег Таран Сергей Ковалец Мирон Маркевич Вадим Шевченко Владимир Езерский Исмаэль Бангура Александр Алиев статьи эксклюзив
Іван Вербицький
Іван Вербицький Sport.ua
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Комментарии 5
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Limb.Yuri
Які імена - легенди! Годуляна ще не хватає, як Шуховцев йому пару віччливих слів сказав.
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+1
serhiy
Собуцького,який побив суддю -відсторонили довічно від футбольної діяльності -"порушив кодекс етики і чесної гри ,зокрема мова йде про застосування фізичної сили по відношенню до арбітру матчу " ! Дії Генадія Литовчинка нічим не відрізняються. Чекаю найвищого покарання !!!
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0
Андрій Заліщук
на росії таких махачів в десятки раз більше, там 90-ті нікуди не зникли
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