ФОТО. Модель рассказала про секс-вечеринки при участии футболистов Реала
Вечеринка в стиле «50 оттенков серого»
Испанская модель Патрисия Перес рассказала об одной из секс-вечеринок, на которой она была в качестве приглашенной в гости.
На таких вечеринках иногда бывали звездные футболисты, как, например, экс-нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас.
Об этом и рассказала бывшая участница популярного испанского реалити-шоу «Остров соблазна»:
«Меня и моих друзей пригласили на вечеринку на роскошную виллу в Барселоне. Она была на четырех этажах, но вечеринка в стиле «50 оттенков серого» проходила в подвале. Я не спала всю ночь, познакомилась с парнем, мы танцевали, много смеялись. В какой-то момент он сказал мне, что его зовут Мариано Диас. Я понятия не имела, кто он такой, только позже узнала, что он из «Реала», потому что проверила его имя. Я была шокирована», – рассказала модель.
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«Другие девушки пошли с парой футболистов в комнату. Это было похоже на оргию в темноте. Но я не чувствовала себя обязанной что-то делать. Между нами не было секса», – закончила свой рассказ Патрисия.
Напомним, что Мариано выступал за «Реал» в период с 2018-го по 2023-й годы.
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