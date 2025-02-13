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13 февраля 2025, 00:06 |
1186
0

ФОТО. Модель рассказала про секс-вечеринки при участии футболистов Реала

Вечеринка в стиле «50 оттенков серого»

13 февраля 2025, 00:06 |
1186
0
ФОТО. Модель рассказала про секс-вечеринки при участии футболистов Реала
Instagram. Патрисия Перес

Испанская модель Патрисия Перес рассказала об одной из секс-вечеринок, на которой она была в качестве приглашенной в гости.

На таких вечеринках иногда бывали звездные футболисты, как, например, экс-нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас.

Об этом и рассказала бывшая участница популярного испанского реалити-шоу «Остров соблазна»:

«Меня и моих друзей пригласили на вечеринку на роскошную виллу в Барселоне. Она была на четырех этажах, но вечеринка в стиле «50 оттенков серого» проходила в подвале. Я не спала всю ночь, познакомилась с парнем, мы танцевали, много смеялись. В какой-то момент он сказал мне, что его зовут Мариано Диас. Я понятия не имела, кто он такой, только позже узнала, что он из «Реала», потому что проверила его имя. Я была шокирована», – рассказала модель.

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«Другие девушки пошли с парой футболистов в комнату. Это было похоже на оргию в темноте. Но я не чувствовала себя обязанной что-то делать. Между нами не было секса», – закончила свой рассказ Патрисия.

Напомним, что Мариано выступал за «Реал» в период с 2018-го по 2023-й годы.

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фото lifestyle Реал Мадрид Ла Лига Мариано Диас чемпионат Испании по футболу девушки
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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