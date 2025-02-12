ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с защитником
Константин Вивчаренко останется игроком киевского клуба до 2028 года
22-летний левый защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко продлил контракт с клубом.
По официальной информации, соглашение рассчитано до 2028 года.
Константин начинал заниматься футболом в Одессе и попал в структуру «Динамо» в 13-летнем возрасте. Выступал за команды «Динамо» U19 и U21, став победителем юношеского и молодежного первенств.
Дебютировал в первой команде «Динамо» в 2022 году в матче квалификации Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче», а затем забил свой первый мяч за «бело-синих» в ворота австрийского «Штурма».
В нынешнем сезоне Вивчаренко провел за «Динамо» 18 матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.
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