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  4. ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 11:16 | Обновлено 12 февраля 2025, 11:30
989
0

ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»

Александр вспомнил время работы с Йожефом Сабо

12 февраля 2025, 11:16 | Обновлено 12 февраля 2025, 11:30
989
0
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
УАФ. Александр Хацкевич

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о легендарном украинском коуче Йожефе Сабо.

– Апогеем тогда стало поражение 3:4 от «Ворсклы» в чемпионате Украины. После него тренер Йожеф Сабо обвинил отдельных игроков в сдаче матча, а вратаря Игоря Кутепова убрал из команды.
– Надо знать Йожефа Йожефовича. Если команда проигрывает, то футболисты его плавят. Сабо – очень эмоциональный. Если не обращать внимания на эти эмоции, то работать с ним очень интересно. Мне так точно было интересно.

– Вас он, кажется, любил.
– Не знаю, любил ли любил. Мне кажется, он никого не любил, кроме себя. Но мне с ним было интересно.

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Александр Хацкевич Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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