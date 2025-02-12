ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о легендарном украинском коуче Йожефе Сабо.

– Апогеем тогда стало поражение 3:4 от «Ворсклы» в чемпионате Украины. После него тренер Йожеф Сабо обвинил отдельных игроков в сдаче матча, а вратаря Игоря Кутепова убрал из команды.

– Надо знать Йожефа Йожефовича. Если команда проигрывает, то футболисты его плавят. Сабо – очень эмоциональный. Если не обращать внимания на эти эмоции, то работать с ним очень интересно. Мне так точно было интересно.

– Вас он, кажется, любил.

– Не знаю, любил ли любил. Мне кажется, он никого не любил, кроме себя. Но мне с ним было интересно.