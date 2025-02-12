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  4. ВИДЕО. Возвращение Алены. Как Остапенко в Дохе четвертую ракетку разгромила
WTA
12 февраля 2025, 18:10 |
1151
2

ВИДЕО. Возвращение Алены. Как Остапенко в Дохе четвертую ракетку разгромила

Латвийка уверенно одолела Жасмин Паолини и вышла в четвертьфинал тысячника

12 февраля 2025, 18:10 |
1151
2
ВИДЕО. Возвращение Алены. Как Остапенко в Дохе четвертую ракетку разгромила
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 37) успешно выступает на хардовом турнире WTА 1000 в Дохе, Катар.

В 1/8 финала латвийка выбила четвертую ракетку мира Жасмин Паолини (Италия) за 1 час и 5 минут, отдав всего 4 гейма.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/8 финала

Алена Остапенко (Латвия) – Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) – 6:2, 6:2

Девушки провели второе очное противостояние. Счет 2:0 в пользу Алены.

Остапенко впервые с Уимблдона-2024 выиграла три матча подряд. В Катаре она также одолела Аои Ито (Япония, WTA 120) и Людмилу Самсонову (WTA 37).

Новый сезон начался для Алены неудачно. Она не сумела защитить трофей в Аделаиде, а в Линц, где в 2024 также стала чемпионкой, даже не заявилась. До старта в Дохе на счету латвийки была только одна победа в пяти матчах, а также она потеряла место в топ-20 рейтинга.

Следующей соперницей Остапенко будет либо Онс Жабер, либо София Кенин.

ВИДЕО. Возвращение Алены. Как Остапенко в Дохе четвертую ракетку разгромила

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
Малеча, наразі, інородне тіло в ТОП-10
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