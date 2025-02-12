Реал комфортно обыграл Боруссию Д. Итоги ЮЛУ: завершена стадия 1/16 финала

11 и 12 февраля состоялись матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Эта стадия состоит из одного поединка. Определены все 16 участников 1/8 финала.

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11 февраля киевское Динамо U-19 драматично по пенальти уступило итальянской Аталанте U-19 (3:3, пен. 6:7)

Донецкий Шахтер U-19 разгромно проиграл на выезде поединок против немецкого Хоффенхайма U-19 (1:5) и тоже выбыл из турнира.

В центральном матче 12 февраля мадридский Реал U-19 комфортно переиграл Боруссию Дортмунд U-19 со счетом 2:0. Дубль оформил Уго де Льянос.

Жеребьевка 1/8 финала и последующих этапов состоится 14 февраля в швейцарском Ньоне.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

11 февраля

Динамо Киев U-19 (Украина) – Аталанта U-19 (Италия) – 3:3 (пен 6:7)

Голы: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 – Бонсиньори, 12, Фиогбе, 63, 70

Хоффенхайм U-19 (Германия) – Шахтер U-19 (Украина) – 5:1

Голы: Дагдевирен, 5, Онос, 44 (пен), Михелер, 55 (пен), Валинг, 82, 90+4 (пен) – Сметана, 74

12 февраля

Реал U-19 (Испания) – Боруссия Дортмунд U-19 (Германия) – 2:0

Голы: Уго де Льянос, 44, 64

Все результаты матчей 1/16 финала

Инфографика

Видеообзор: Реал U-19 – Боруссия Дортмунд U-19 – 2:0 (Уго де Льянос, 44, 64)

ГОЛ! 1:0. Уго де Льянос, 44 мин

ГОЛ! 1:0. Уго де Льянос, 64 мин