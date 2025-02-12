Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал комфортно обыграл Боруссию Д. Итоги ЮЛУ: завершена стадия 1/16 финала
Молодежные турниры
12 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:48
214
0

Реал комфортно обыграл Боруссию Д. Итоги ЮЛУ: завершена стадия 1/16 финала

Жеребьевка 1/8 финала ЮЛУ и последующих этапов состоится 14 февраля

12 февраля 2025, 23:40 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:48
214
0
Реал комфортно обыграл Боруссию Д. Итоги ЮЛУ: завершена стадия 1/16 финала
УЕФА

11 и 12 февраля состоялись матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Эта стадия состоит из одного поединка. Определены все 16 участников 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11 февраля киевское Динамо U-19 драматично по пенальти уступило итальянской Аталанте U-19 (3:3, пен. 6:7)

Донецкий Шахтер U-19 разгромно проиграл на выезде поединок против немецкого Хоффенхайма U-19 (1:5) и тоже выбыл из турнира.

В центральном матче 12 февраля мадридский Реал U-19 комфортно переиграл Боруссию Дортмунд U-19 со счетом 2:0. Дубль оформил Уго де Льянос.

Жеребьевка 1/8 финала и последующих этапов состоится 14 февраля в швейцарском Ньоне.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

  • 11 февраля

Динамо Киев U-19 (Украина) – Аталанта U-19 (Италия) – 3:3 (пен 6:7)

Голы: Камара, 23 (автогол), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 – Бонсиньори, 12, Фиогбе, 63, 70

Хоффенхайм U-19 (Германия) – Шахтер U-19 (Украина) – 5:1

Голы: Дагдевирен, 5, Онос, 44 (пен), Михелер, 55 (пен), Валинг, 82, 90+4 (пен) – Сметана, 74

  • 12 февраля

Реал U-19 (Испания) – Боруссия Дортмунд U-19 (Германия) – 2:0

Голы: Уго де Льянос, 44, 64

Все результаты матчей 1/16 финала

Инфографика

Видеообзор: Реал U-19 – Боруссия Дортмунд U-19 – 2:0 (Уго де Льянос, 44, 64)

ГОЛ! 1:0. Уго де Льянос, 44 мин

ГОЛ! 1:0. Уго де Льянос, 64 мин

По теме:
Салах отметился голом и ассистом в 40 различных матчах АПЛ
Итоги первых матчей 1/16 финала ЛЧ. Успех Трубина, неудача Милана
ФОТО. Модель рассказала про секс-вечеринки при участии футболистов Реала
Юношеская лига УЕФА статистические расклады выбор редакции Реал - Боруссия Д видео голов и обзор Штутгарт Ювентус Ливерпуль Барселона Бетис Лилль Динамо Киев Астон Вилла Монако Селтик Динамо Загреб Бенфика Боруссия Дортмунд Олимпиакос Пирей Хоффенхайм Трабзонспор Аталанта Жирона Мидтьюлланд Рапид Вена Интер Милан Спортинг Лиссабон Атлетико Мадрид АЗ Алкмаар Шахтер Донецк Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Шахтер Донецк U-19 Штурм Грац Динамо Киев U-19 Локомотива Загреб Академия Пушкаша Олимпиакос Пирей U-19 Ливерпуль U-19 Реал Мадрид U-19 РБ Зальцбург Бенфика U-19 РБ Зальцбург U-19 Барселона U-19 Интер Милан U-19 Манчестер Сити U-19 Ювентус U-19 Хоффенхайм U-19 Аталанта U-19 Динамо Загреб U-19 Бавария U-19 Спортинг Лиссабон U-19 Атлетико Мадрид U-19 Селтик U-19 АЗ Алкмаар U-19 Боруссия Дортмунд U-19 Мидтьюлланд U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренерский штаб Ромы принял важное решение по Довбику
Футбол | 12 февраля 2025, 13:59 4
Тренерский штаб Ромы принял важное решение по Довбику
Тренерский штаб Ромы принял важное решение по Довбику

Украинский форвард продолжает бороться с воспалением колена

ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
Футбол | 12 февраля 2025, 11:16 2
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»

Александр вспомнил время работы с Йожефом Сабо

ФОТО. Сделал больше детей, чем забил голов. Удивительный факт про Неймара
Футбол | 12.02.2025, 22:43
ФОТО. Сделал больше детей, чем забил голов. Удивительный факт про Неймара
ФОТО. Сделал больше детей, чем забил голов. Удивительный факт про Неймара
Иньеста выбрал лучшего вратаря за всю историю футбола
Футбол | 13.02.2025, 00:40
Иньеста выбрал лучшего вратаря за всю историю футбола
Иньеста выбрал лучшего вратаря за всю историю футбола
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Бокс | 12.02.2025, 08:30
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 2
Футбол
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
11.02.2025, 07:49 1
Бокс
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
11.02.2025, 16:14 43
Теннис
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 32
Бокс
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
11.02.2025, 00:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем