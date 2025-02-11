Проигрышный билет в лотерее. Динамо U-19 уступило Аталанте

Основной раунд Лиги чемпионов УЕФА остался позади и мы уже готовимся наблюдать за первыми дуэлями в рамках предварительного этапа плей-офф этого турнира. А тем временем не прекращались баталии также и в Юношеской лиге УЕФА, которая с недавних пор имеет собственную интересную структуру с уровнями иерархии, которые несвойственны «взрослому» аналогу.

В частности, киевское «Динамо» выиграло украинское первенство в возрастной группе до 19 лет в прошлом сезоне, однако старшие одноклубники так и не пробились в основную часть своего турнира, поэтому и юношеская команда получила право на выступление только на так называемом Пути чемпионов. Кто-то скажет, что он короче аналогичной кампании на Пути представителей лиг, однако там все матчи с самого начала игрались в формате плей-офф, поэтому когда команда Игоря Костюка таки добралась до решающего этапа, для нее атмосфера после игр против «Марибора» и «2 Коррика» была уже довольно знакомой.

Однако соперник сразу же попался на пути «бело-синих» очень мощный. Бергамасская «Аталанта», которая славится своей академией, и благодаря усердной работе Джана Пьеро Гасперини не только с основной командой, но и над структурой клуба в целом, уже имеет узнаваемый стиль даже в самых маленьких возрастных группах футболистов. Донецкий «Шахтер» во время основного раунда убедился в этом на собственном опыте, потому что что «взрослые», что юноши «горняков» проиграли с одинаковым счетом 0:3 и без особых шансов.

А значит уровень оппозиции для «Динамо» был примерно понятным – никто и не обещал легкой прогулки на поздних стадиях этого международного турнира. Однако не все складывалось сугубо в негативном контексте для команды Костюка. Скорее наоборот, первый тайм оставил после себя вполне положительное впечатление. Так, киевляне пропустили уже на 12 минуте, когда Суркис парировал дальний удар от Бонаноми с правого фланга прямо на ногу Бонсильйори под пустые ворота.

Однако еще до перерыва «бело-синие» смогли не только восстановить преимущество, но и несколько поймать кураж на фоне соперников, которые не прекращали ошибаться в позиционной обороне. Редушко с углового с левого фланга на 23 минуте подал во вратарскую, где Камара головой завершил по собственным воротам не хуже, чем это бы сделал нападающий «Динамо». А потом навес от Осипенко уже через пять минут опустился прямо на голову Пономаренко с левого края атаки.

И чтобы уже точно обеспечить себе преимущество в целом довольно нервной игре, команда Костюка провела несколько опасных атак в конце тайма, итогом которых стал гол Кремчанина с силовой борьбы на левом фланге штрафной. Как видим, справа в защите у «Аталанты» дела были совсем плохими.

Не лучше они были и после перерыва, когда «Динамо» постоянно пыталось атаковать через ту зону и потеряло несколько очень солидных возможностей таким образом. Но важным был контекст – проснулись в плане атаки и бергамаски, поэтому начали стремительно наверстывать отставание по счету, а защита киевлян им в этом старательно помогала. Включая голкипера Суркиса, на совести которого должен был остаться первый гол Фиогбе на 63 минуте, потому что ворота не перехватил подачу с правого фланга.

А второй, так уж и быть, может оставить себе Сизонюк, потому что не смог качественно выбить мяч из штрафной в критический момент, или воспользовался соперник. Поскольку свои следующие возможности «Динамо» так реализовать и не смогло, мы сразу стали свидетелями серии пенальти, в которой первыми должны были бить игроки «Аталанты» и до четвертой попытки от Дамьяно не промахивались, тогда как Кремчанин уже на первом ударе промахнулся.

А потом Пейкиршвили и Фиогбе попали примерно в одну и ту же точку на перекладине у правой девятки, поэтому лотерея перешла в формат на вылет, в котором долго кто-то не мог промахнуться. К сожалению, первым, кому выпала несчастливая карта, был Третьяк аж на десятом ударе «Динамо», на чем серия мгновенно и завершилась.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала.

«Динамо» Киев U-19 – «Аталанта» U-19 – 3:3 (6:7 – пен.)

Голы: Камара, 23 (авт.), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 – Бонсиньори, 12, Фиогбе, 63, 70

Предупреждения: Коробов, 18, Третьяк, 89, Пономаренко, 90+3, Саленко, 90+5 – Иделе, 54

«Динамо» Киев U-19: Суркис – Губенко, Захарченко, Сизонюк (Лобко, 90+2), Коробов (Третьяк, 80) – Осипенко (Люсин, 80), Пейкришвили, Саленко – Редушко (Андрейко, 75), Пономаренко, Кремчанин.

«Аталанта» U-19: Дзанки – Гоббо, Таварнти, Гецци (Симонетто, 46) – Бонсиньори (Изоа, 65), Гариани (Фиогбе, 55), Бонаноми (Арригони, 84), Стеффанони, Иделе – Камара, Бальдо (Дамьяно, 46).

Арбитр: Миккель Реддер (Дания).

Стадион: «Арслан Зеки Демирджи» (Манавгат, Турция).

Удары (в створ): 8 (4) – 10 (8)

Угловые: 4 – 1

Оффсайды: 0 – 5.

ДИНАМО КИЕВ U-19 – АТАЛАНТА U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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