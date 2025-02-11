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Юношеская лига УЕФА
Динамо Киев U19
11.02.2025 12:00 – FT 3 : 3
6 : 7 Серия пенальти Серия пенальти
Аталанта U19
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 14:12 | Обновлено 11 февраля 2025, 15:02
4146
40

Проигрышный билет в лотерее. Динамо U-19 уступило Аталанте

Команда Костюка вела в два мяча после первого тайма, но в итоге покинула Юношескую лигу УЕФА

11 февраля 2025, 14:12 | Обновлено 11 февраля 2025, 15:02
4146
40
Проигрышный билет в лотерее. Динамо U-19 уступило Аталанте
ФК Динамо

Основной раунд Лиги чемпионов УЕФА остался позади и мы уже готовимся наблюдать за первыми дуэлями в рамках предварительного этапа плей-офф этого турнира. А тем временем не прекращались баталии также и в Юношеской лиге УЕФА, которая с недавних пор имеет собственную интересную структуру с уровнями иерархии, которые несвойственны «взрослому» аналогу.

В частности, киевское «Динамо» выиграло украинское первенство в возрастной группе до 19 лет в прошлом сезоне, однако старшие одноклубники так и не пробились в основную часть своего турнира, поэтому и юношеская команда получила право на выступление только на так называемом Пути чемпионов. Кто-то скажет, что он короче аналогичной кампании на Пути представителей лиг, однако там все матчи с самого начала игрались в формате плей-офф, поэтому когда команда Игоря Костюка таки добралась до решающего этапа, для нее атмосфера после игр против «Марибора» и «2 Коррика» была уже довольно знакомой.

Однако соперник сразу же попался на пути «бело-синих» очень мощный. Бергамасская «Аталанта», которая славится своей академией, и благодаря усердной работе Джана Пьеро Гасперини не только с основной командой, но и над структурой клуба в целом, уже имеет узнаваемый стиль даже в самых маленьких возрастных группах футболистов. Донецкий «Шахтер» во время основного раунда убедился в этом на собственном опыте, потому что что «взрослые», что юноши «горняков» проиграли с одинаковым счетом 0:3 и без особых шансов.

А значит уровень оппозиции для «Динамо» был примерно понятным – никто и не обещал легкой прогулки на поздних стадиях этого международного турнира. Однако не все складывалось сугубо в негативном контексте для команды Костюка. Скорее наоборот, первый тайм оставил после себя вполне положительное впечатление. Так, киевляне пропустили уже на 12 минуте, когда Суркис парировал дальний удар от Бонаноми с правого фланга прямо на ногу Бонсильйори под пустые ворота.

Однако еще до перерыва «бело-синие» смогли не только восстановить преимущество, но и несколько поймать кураж на фоне соперников, которые не прекращали ошибаться в позиционной обороне. Редушко с углового с левого фланга на 23 минуте подал во вратарскую, где Камара головой завершил по собственным воротам не хуже, чем это бы сделал нападающий «Динамо». А потом навес от Осипенко уже через пять минут опустился прямо на голову Пономаренко с левого края атаки.

И чтобы уже точно обеспечить себе преимущество в целом довольно нервной игре, команда Костюка провела несколько опасных атак в конце тайма, итогом которых стал гол Кремчанина с силовой борьбы на левом фланге штрафной. Как видим, справа в защите у «Аталанты» дела были совсем плохими.

Не лучше они были и после перерыва, когда «Динамо» постоянно пыталось атаковать через ту зону и потеряло несколько очень солидных возможностей таким образом. Но важным был контекст – проснулись в плане атаки и бергамаски, поэтому начали стремительно наверстывать отставание по счету, а защита киевлян им в этом старательно помогала. Включая голкипера Суркиса, на совести которого должен был остаться первый гол Фиогбе на 63 минуте, потому что ворота не перехватил подачу с правого фланга.

А второй, так уж и быть, может оставить себе Сизонюк, потому что не смог качественно выбить мяч из штрафной в критический момент, или воспользовался соперник. Поскольку свои следующие возможности «Динамо» так реализовать и не смогло, мы сразу стали свидетелями серии пенальти, в которой первыми должны были бить игроки «Аталанты» и до четвертой попытки от Дамьяно не промахивались, тогда как Кремчанин уже на первом ударе промахнулся.

А потом Пейкиршвили и Фиогбе попали примерно в одну и ту же точку на перекладине у правой девятки, поэтому лотерея перешла в формат на вылет, в котором долго кто-то не мог промахнуться. К сожалению, первым, кому выпала несчастливая карта, был Третьяк аж на десятом ударе «Динамо», на чем серия мгновенно и завершилась.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала.

«Динамо» Киев U-19 – «Аталанта» U-19 – 3:3 (6:7 – пен.)

Голы: Камара, 23 (авт.), Пономаренко, 28, Кремчанин, 45 – Бонсиньори, 12, Фиогбе, 63, 70

Предупреждения: Коробов, 18, Третьяк, 89, Пономаренко, 90+3, Саленко, 90+5 – Иделе, 54

«Динамо» Киев U-19: Суркис – Губенко, Захарченко, Сизонюк (Лобко, 90+2), Коробов (Третьяк, 80) – Осипенко (Люсин, 80), Пейкришвили, Саленко – Редушко (Андрейко, 75), Пономаренко, Кремчанин.

«Аталанта» U-19: Дзанки – Гоббо, Таварнти, Гецци (Симонетто, 46) – Бонсиньори (Изоа, 65), Гариани (Фиогбе, 55), Бонаноми (Арригони, 84), Стеффанони, Иделе – Камара, Бальдо (Дамьяно, 46).

Арбитр: Миккель Реддер (Дания).

Стадион: «Арслан Зеки Демирджи» (Манавгат, Турция).

Удары (в створ): 8 (4) – 10 (8)
Угловые: 4 – 1
Оффсайды: 0 – 5.

ДИНАМО КИЕВ U-19 – АТАЛАНТА U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

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Динамо Киев Аталанта Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Аталанта U-19 Динамо - Аталанта отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 40
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sahka1981
Пр суті самі віддали виграшну гру, довівши до пенальті. За спокійного рахунку 3-1 на свою користь малий Суркіс в простій ситуації сам собі гол закинув. А потім також захисник Сизонюк наче, помилився, просто мяч не зміг вибити. З такими дикими помилками, як вигравати? 
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+8
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GloryUkraine
Повністю переграти Аталанту і програти. Нема слів.☹️
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+4
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OLDTROLL
Просто цуркіс жуніор заслужено виграв конкуренцію за місце в основі)))
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+3
FunnyCat_____
жаль конечно отдавать по сути победную игру 
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+2
Умник
Из за ошибок проиграть.
Осипенко очень светлая голова.
Вообще 2007 год рождения у Динамо силен. 
Аталанта тоже наошибалась.
В итоге лотерея.
Жаль не повезло в ней.
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+2
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Andromed
дуже прикро програвати таким чином, після впевненого першого тайму зарішали індивідуальні помилки...
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+2
FunnyCat_____
АК228= Oleksandr
до   оправданий 3...2...1
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+1
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Lulinnha
Аж кофе пролил когда прочитал имя вратаря у ДК. Непривычно читать каждый раз... 
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+1
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COBA
Як завжди. Почали за здравіє, закінчили за упокой(((
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0
Oleksandr
І не дивно, Суркісня стояла на воротах без шуби
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-1
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Nba37
Суркис наше всё, великий вратарь растет 
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-1
AK.228
Шпрот, твоя задача просидеть на этой ветке сутки и каждые 10 минут - облизывать яйца Суркису жуниору😂😂
Вперед, шпрот👏👏
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-2
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Pavel_i_CO
По моментах гра доволі рівною вийшла, але у італійців менше індивідуальних помилок.. Та й в серії пенальті, здавалось, що стався переломний момент, але.... Декілька гравців цієї команди Ю19 зіграли за неї останній матч. Далі будуть тренуватися з основою та складати конкуренцію старшим товаришам 
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-2
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Дыряво с пердя🤣
На дыр очки👌у дыр очки♿ стояла шубкисова дыр очка
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-4
AK.228
Эх…
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-4
Khafre
щось ця гра не викликала великого ажіотажу серед вболівальників великого позорного клубу Динамо Київ
економимо сили на вечірній матч шахтьора проти німців. там буде цікаво
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-10
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