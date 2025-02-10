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Юношеская лига УЕФА
Динамо Киев U19
11.02.2025 12:00 - : -
Аталанта U19
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10 февраля 2025, 10:37 | Обновлено 10 февраля 2025, 10:41
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0

Динамо U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 12:00 матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

10 февраля 2025, 10:37 | Обновлено 10 февраля 2025, 10:41
99
0
Динамо U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо U-19

11 февраля в 12:00 состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Киевская Динамо U-19 будет принимать итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В квалификационных раундах по Пути чемпионов подопечные Игоря Костюка обыграла словенский Марибор (1:1, 3:1) и косовский 2 Коррику (5:0, 4:1).

Итальянская Аталанта U-19 в основном раунде заняла 7-е место, набрав 12 очков из 18 возможных.

Динамо U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция проводится на Динамо TV и YouTube-канале киевского клуба

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Юношеская лига УЕФА Динамо Киев Аталанта Динамо Киев U-19 Аталанта U-19 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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