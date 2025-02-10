Динамо U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 12:00 матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
11 февраля в 12:00 состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Киевская Динамо U-19 будет принимать итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В квалификационных раундах по Пути чемпионов подопечные Игоря Костюка обыграла словенский Марибор (1:1, 3:1) и косовский 2 Коррику (5:0, 4:1).
Итальянская Аталанта U-19 в основном раунде заняла 7-е место, набрав 12 очков из 18 возможных.
Динамо U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция проводится на Динамо TV и YouTube-канале киевского клуба
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