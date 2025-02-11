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11 февраля 2025, 19:20 | Обновлено 11 февраля 2025, 19:33
944
0

Костюк оценил матч-триллер и поражение Динамо U-19 в юношеской лиге УЕФА

Киевляне драматично проиграли Аталанте

11 февраля 2025, 19:20 | Обновлено 11 февраля 2025, 19:33
944
0
Костюк оценил матч-триллер и поражение Динамо U-19 в юношеской лиге УЕФА
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Динамо U-19 в матче 1/16 финала юношеской лиги УЕФА проиграло Аталанте U-19 в серии пенальти 6:7 после того, как основное время завершилось с результатом 3:3.

– Этот матч доставил удовольствие болельщикам. В нем было все: интрига, серия одиннадцатиметровых ударов, которая завершилась, к сожалению, не в нашу пользу. На первых минутах немножко стушевались, пропустили мяч, но потом отыгрались, взяли под контроль игру, забили свои мячи. Во втором тайме пропустили бессмысленный гол, но продолжили создавать моменты и могли довести игру до победы, если бы в конце встречи свои моменты реализовали Андрейко и Редушко. Но произошло то, что произошло, двигаемся дальше. Это неоценимый опыт для ребят и, к сожалению, он закончился, а хотелось бы поиграть еще в Юношеской лиге УЕФА. Тот опыт, который мы получили в этих матчах, ни с чем невозможно сравнить.

– «Динамо» уступало 0:1, затем побеждало по ходу встречи 3:1. Как удалось сопернику быстро перестроиться, несмотря на психологическое давление и сравнять счет?

– Вы видели мячи, которые они забили, к сожалению, это результат ошибок защитников. Не доиграли до конца в моменте, когда можно было спокойно выбить мяч из зоны, но произошел рикошет, и он улетел к нападающему. Повторюсь, в первые минуты до того, как мы пропустили мяч, ребята немного эмоционально перенастроились, чувствовалась какая-то скованность в их действиях. Впрочем, я рад, что мы конкурировали с такой школой как у «Аталанты» на равных, даже имели преимущество в некоторых аспектах игры. Это достойный соперник, получилась хорошая игра.

– Вышла длинная и драматическая серия пенальти, пришлось пробить по 9 ударов. Как вы определяли футболистов, которые будут выполнять одиннадцатиметровые послематчевые удары?

– Мы уже в четвертый раз били пенальти. Проиграли «Хофенхайму», «Динамо» (Загреб), обыграли «Депотиво», сейчас вернулись назад и снова проиграли. Отрабатывали пенальти на тренировках, но в конце уже пошли выходившие на замену игроки. Кто-то забил, кто-то не забил – это игра эмоций, игра мандража, который есть у игроков, подходящих к пенальти. Не нужно их как-то позорить.

– Впереди вторая часть сезона, в чемпионате идет борьба и начинается определяющий период. Какие у вас планы на дальнейшую подготовку?

– У нас еще осталась неделя подготовки к чемпионату. К этому мы целенаправленно готовились к этой игре и были хорошо готовы. Нам нечего стесняться. Мы достойно сыграли и показали, что действительно можем конкурировать с лучшими футбольными школами и с лучшими командами в Европе.

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Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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