Динамо Киев U19

Динамо Киев U-19 – Аталанта U-19 – 2:1. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала.
«Динамо» Киев U-19 – «Аталанта» U-19 - 2:1
Голы: Камара, 23 (авт.), Пономаренко, 28 – Бонсиньори, 12
Предупреждения: Коробов, 18
«Динамо» Киев U-19: Суркис – Губенко, Захарченко, Сизонюк, Коробов – Осипенко, Пейкришвили, Саленко – Редушко, Пономаренко, Кремчанин.
Запасные: Сомка, Белый, Лобко, Третьяк, Люсин, Дехтяр, Андрейко.
«Аталанта» U-19: Дзанки – Гоббо, Таварнти, Гецци – Бонсиньори, Гариани, Бонаноми, Стеффанони, Иделе – Камара, Бальдо.
Запасные: Бугли, Лето, Симонетто, Изоа, Билач, Арригони, Дамьяно, Фиогбе, Боно.
Арбитр: Миккель Реддер (Дания).
Стадион: «Арслан Зеки Демирджи» (Манавгат, Турция).
Во вторник, 11-го лютого, состоится поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся «Динамо» Киев U-19 и бергамаская «Аталанта» U-19. Матч пройдет в Манавгате (Турция), на поле стадиона «Арслан Зеки Демирджи», начало в 12:00.
Столичный коллектив по Пути чемпионов пробился в плей-офф главного европейского турнира в своей возрастной группе, но сразу же попал на очень сложного соперника. Донецкий «Шахтер» может этот подтвердить, так как осенью прошлого года, что «взрослая» команда «горняков», что юношеская, уступили «Аталанте» с одинаковым счетом 0:3. Посмотрим, что удасться предложить коллективу Игоря Костюка.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев U-19 – «Аталанта» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.
12:00
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