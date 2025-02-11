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Юношеская лига УЕФА
Динамо Киев U19
11.02.2025 12:00 – 34 2 : 1
Аталанта U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 11:57 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:44
1838
0

Динамо Киев U-19 – Аталанта U-19 – 2:1. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

11 февраля 2025, 11:57 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:44
1838
0
Динамо Киев U-19 – Аталанта U-19 – 2:1. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Динамо

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала.

«Динамо» Киев U-19 – «Аталанта» U-19 - 2:1

Голы: Камара, 23 (авт.), Пономаренко, 28 – Бонсиньори, 12

Предупреждения: Коробов, 18

«Динамо» Киев U-19: Суркис – Губенко, Захарченко, Сизонюк, Коробов – Осипенко, Пейкришвили, Саленко – Редушко, Пономаренко, Кремчанин.

Запасные: Сомка, Белый, Лобко, Третьяк, Люсин, Дехтяр, Андрейко.

«Аталанта» U-19: Дзанки – Гоббо, Таварнти, Гецци – Бонсиньори, Гариани, Бонаноми, Стеффанони, Иделе – Камара, Бальдо.

Запасные: Бугли, Лето, Симонетто, Изоа, Билач, Арригони, Дамьяно, Фиогбе, Боно.

Арбитр: Миккель Реддер (Дания).

Стадион: «Арслан Зеки Демирджи» (Манавгат, Турция).

Во вторник, 11-го лютого, состоится поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся «Динамо» Киев U-19 и бергамаская «Аталанта» U-19. Матч пройдет в Манавгате (Турция), на поле стадиона «Арслан Зеки Демирджи», начало в 12:00.

Столичный коллектив по Пути чемпионов пробился в плей-офф главного европейского турнира в своей возрастной группе, но сразу же попал на очень сложного соперника. Донецкий «Шахтер» может этот подтвердить, так как осенью прошлого года, что «взрослая» команда «горняков», что юношеская, уступили «Аталанте» с одинаковым счетом 0:3. Посмотрим, что удасться предложить коллективу Игоря Костюка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев U-19 – «Аталанта» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев U19
11 февраля 2025 -
12:00
Аталанта U19
Обе забьют 1.47 Сделать ставку
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Динамо Киев Аталанта Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Аталанта U-19 Динамо - Аталанта текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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