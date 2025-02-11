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Юношеская лига УЕФА
Хоффенхайм U19
11.02.2025 19:00 – FT 5 : 1
Шахтер Донецк U19
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11 февраля 2025, 20:55 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:02
1978
46

Шахтер U-19 разгромно уступил Хоффенхайму. Все украинские клубы выбыли

Обе украинских команды вылетели на стадии 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

11 февраля 2025, 20:55 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:02
1978
46
Шахтер U-19 разгромно уступил Хоффенхайму. Все украинские клубы выбыли
ФК Шахтер U-19

11 февраля в 19:00 состоялся матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий Шахтер U-19 разгромно проиграл на выезде поединок против немецкого Хоффенхайма U-19 (1:5) и выбыл из турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречались на арене Дитмар-Хопп-Штадион в немецком Зинсхайме. Прямая видеотрансляция матча не проводилась, поскольку, по правилам УЕФА, запрещается показ матчей параллельно с поединками Лиги чемпионов.

Горняки пропустили 5 мячей, на что ответили только одним – гол престижа забил Денис Сметана на 74-й минуте.

Ранее в основном раунде ЮЛУ подопечные Алексея Белика заняли 14-е место, набрав 10 очков после 6 матчей. Немецкий Хоффенхайм U-19 по пути чемпионов переиграл шведский Гетеборг (3:0, 4:1) и французский Осер (2:1, 1:0).

Таким образом, все украинские клубы выбыли из еврокубков, и евросезон для Украины завершен.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

11 февраля. Зинсхайм (Германия)

Хоффенхайм U-19 (Германия) – Шахтер U-19 (Украина) – 5:1

Голы: Дагдевирен, 5, Онос, 44 (пен), Михелер, 55 (пен), Валинг, 82, 90+4 (пен) – Сметана, 74

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Хоффенхайм Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Хоффенхайм - Шахтер Хоффенхайм U-19 Денис Сметана
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 46
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Павло
Та це не "поступився" - це називається "паімєлі" 
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+10
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easterly
Яке гарне німецьке по рно
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+8
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FunnyCat_____
надо ж было кудахтать  что то после матча  ДК с Аталантой
ничему юродивых жизнь не учит 
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+7
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Серж
А сколько было стонов после Динамо Аталанта. Мол Шлюхтар то покажет всем. Показал. Как всегда снял штаны
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+6
Показать Скрыть 5 ответов
sahka1981
Ого. Багатенько від села. Але один таки засметанили)
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+6
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c_a_p2
Кроти гарно обісралися
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+4
Умник
Зато 18 млн за бразила.
И пох на своих.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Saar
🤣🤣🤣🤣 хто там говорив щось про Динамо?🤣🤣🤣🤣🤣
Натикали кротам у всі нори!🤣🤣 
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+3
Віталій Ткачук
Кроти, треба більше латиносів, і начхати на свою молодь.
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+3
avk2307
А в УПЛ цьому молодому Шахтарю всі такі порушення прощають і тому вони в УПЛ на коні. А тут три пеналя 
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Андрій Заліщук
Сметана хоча б гол престижу забив, правда сметанка була у всіх гравців Шахтаря на обличчі, Хоффенхайм це зробив, не знімаючи штани, питання "Ви нахрена туди в Німеччину їхали?"
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Серёга Воркутинский
один и тот же якобы боллельщик дк себе лайки накручивает ахаххахаха
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+1
Pavel_i_CO
Треба срочно "званіть рєнату"
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+1
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Gargantua81
школу Шахтера после начала войны ободрали как липку агенты, вывезя лучших игроков. Так что ближайшие годы там все равно ничего не будет.
Будут пытаться перепродавать бразильцев
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+1
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T-800
Ничего, накупим нонеймов по 20 млн и пойдем щемить железничары-ноаки в ЛЕ...
п.с. на такую молодёжь надежд нет, в отлич. от киевлян))
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+1
AK.228
Отгребли по полной 
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+1
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Remark
Знову німецьке п орно чи різня?
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0
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Отаман
Дуже погано 
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-5
DonetskCity_Love_Rybakinu
😢Розділяємо біль поразки💔. Підтримка юним гірникам.
З Шахтарем назавжди! 🧡🖤⚒️
Повернемось за 🏆Кубком ЮЛЧ вже наступного року!🤜
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-14
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