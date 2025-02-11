Шахтер U-19 разгромно уступил Хоффенхайму. Все украинские клубы выбыли
Обе украинских команды вылетели на стадии 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
11 февраля в 19:00 состоялся матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Донецкий Шахтер U-19 разгромно проиграл на выезде поединок против немецкого Хоффенхайма U-19 (1:5) и выбыл из турнира.
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Команды встречались на арене Дитмар-Хопп-Штадион в немецком Зинсхайме. Прямая видеотрансляция матча не проводилась, поскольку, по правилам УЕФА, запрещается показ матчей параллельно с поединками Лиги чемпионов.
Горняки пропустили 5 мячей, на что ответили только одним – гол престижа забил Денис Сметана на 74-й минуте.
Ранее в основном раунде ЮЛУ подопечные Алексея Белика заняли 14-е место, набрав 10 очков после 6 матчей. Немецкий Хоффенхайм U-19 по пути чемпионов переиграл шведский Гетеборг (3:0, 4:1) и французский Осер (2:1, 1:0).
Таким образом, все украинские клубы выбыли из еврокубков, и евросезон для Украины завершен.
Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала
11 февраля. Зинсхайм (Германия)
Хоффенхайм U-19 (Германия) – Шахтер U-19 (Украина) – 5:1
Голы: Дагдевирен, 5, Онос, 44 (пен), Михелер, 55 (пен), Валинг, 82, 90+4 (пен) – Сметана, 74
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ничему юродивых жизнь не учит
И пох на своих.
Натикали кротам у всі нори!🤣🤣
Будут пытаться перепродавать бразильцев
п.с. на такую молодёжь надежд нет, в отлич. от киевлян))
З Шахтарем назавжди! 🧡🖤⚒️
Повернемось за 🏆Кубком ЮЛЧ вже наступного року!🤜