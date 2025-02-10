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10 февраля 2025, 12:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 12:37
141
0

Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 19:00 матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

10 февраля 2025, 12:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 12:37
141
0
Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер U-19

11 февраля в 19:00 состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий Шахтер U-19 будет играть на выезде против немецкого Хоффенхайма U-19.

Команды встретятся на арене Дитмар-Хопп-Штадион в немецком Зинсхайме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В основном раунде ЮЛУ подопечные Алексея Белика заняли 14-е место, набрав 10 очков после 6 матчей.

Немецкий Хоффенхайм U-19 по пути чемпионов переиграл шведский Гетеборг (3:0, 4:1) и французский Осер (2:1, 1:0).

Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию можно будет посмотреть на клубном канале Shakhtar TV в записи.

Прямой видеотрансляции матча не будет. По правилам УЕФА, запрещается показ матчей параллельно с поединками Лиги чемпионов.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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