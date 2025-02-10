11 февраля в 19:00 состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий Шахтер U-19 будет играть на выезде против немецкого Хоффенхайма U-19.

Команды встретятся на арене Дитмар-Хопп-Штадион в немецком Зинсхайме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В основном раунде ЮЛУ подопечные Алексея Белика заняли 14-е место, набрав 10 очков после 6 матчей.

Немецкий Хоффенхайм U-19 по пути чемпионов переиграл шведский Гетеборг (3:0, 4:1) и французский Осер (2:1, 1:0).

Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию можно будет посмотреть на клубном канале Shakhtar TV в записи.

Прямой видеотрансляции матча не будет. По правилам УЕФА, запрещается показ матчей параллельно с поединками Лиги чемпионов.