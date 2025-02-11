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Молодежные турниры
11 февраля 2025, 14:43 |
220
0

Шахтер U-19 сыграет против Хоффенхайма U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА

Поединок состоится 11 февраля в 19:00

11 февраля 2025, 14:43 |
220
0
Шахтер U-19 сыграет против Хоффенхайма U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА

11 февраля состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором сойдутся донецкий «Шахтер» U-19 и немецкий «Хоффенхайм» U-19.

Поединок пройдет на стадионе «Дитмар-Хопп-Штадион» в немецком городе Зинсхайм. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

В основном этапе турнира подопечные Алексея Белика сыграли шесть матчей, набрали 10 баллов и разместились на 14-й позиции, что позволило украинской команде пробиться в плей-офф.

Соперник – «Хоффенхайм» – по пути чемпионов одолел шведский «Гетеборг» (3:0, 4:1) и французский «Осер» (2:1, 1:0).

Ранее состоялся матч киевского «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА – подопечные Игоря Костюка уступили в серии пенальти итальянской «Аталанте».

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Юношеская лига УЕФА Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Хоффенхайм Хоффенхайм U-19 Хоффенхайм - Шахтер
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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