Шахтер U-19 сыграет против Хоффенхайма U-19 в матче Юношеской лиги УЕФА

11 февраля состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором сойдутся донецкий «Шахтер» U-19 и немецкий «Хоффенхайм» U-19.

Поединок пройдет на стадионе «Дитмар-Хопп-Штадион» в немецком городе Зинсхайм. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

В основном этапе турнира подопечные Алексея Белика сыграли шесть матчей, набрали 10 баллов и разместились на 14-й позиции, что позволило украинской команде пробиться в плей-офф.

Соперник – «Хоффенхайм» – по пути чемпионов одолел шведский «Гетеборг» (3:0, 4:1) и французский «Осер» (2:1, 1:0).

Ранее состоялся матч киевского «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА – подопечные Игоря Костюка уступили в серии пенальти итальянской «Аталанте».