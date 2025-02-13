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Юношеская лига УЕФА
Хоффенхайм U19
11.02.2025 19:00 – FT 5 : 1
Шахтер Донецк U19
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13 февраля 2025, 04:48 | Обновлено 13 февраля 2025, 06:26
52
0

Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 – 5:1. Вылет из ЮЛУ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

13 февраля 2025, 04:48 | Обновлено 13 февраля 2025, 06:26
52
0
Хоффенхайм U-19 – Шахтер U-19 – 5:1. Вылет из ЮЛУ. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

В матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 на выезде разгромно уступил «Хоффенхайму» U-19 (1:5).

Тренерский штаб «Шахтера» U-19 на игру с «Хоффенхаймом» U-19 выбрал такой стартовый состав: в воротах – Баглай, на флангах обороны вышли Дрозд и Данковский, в центре защиты действовали Башмарин и Милокост, в полузащите – Давыденко, Цуканов и Бундаш, на Бундаш, на Цуканов, Туканов и Тунданов. центре нападения – Ломага.

В дебюте поединка соперники обменялись голевыми случаями, и более успешными оказались действия футболистов «Хоффенхайма» U-19, которые уже на 5-й минуте после розыгрыша углового повели в счете – результативным ударом отметился Дагдевирен. В дальнейшем хозяева пытались расшатать защиту «Шахтера» U-19, создав несколько потенциально опасных моментов, однако оборонительная линия «оранжево-черных» действовала надежно и блокировала эти попытки.

Донецкая команда активно оборонялась и эпизодически отвечала своими моментами преимущественно после стандартов, однако сравнять счет им не удалось. Под занавес тайма «сине-белые» добавили в скорости, и об их давлении свидетельствовал факт наличия предупреждений у центральных защитников «оранжево-черных», что в конечном итоге привело к изъятию Милокоста на 44-й минуте за фол в штрафной и назначении пенальти, которое уверенно реализовал Онос.

После перерыва тренерский штаб «Шахтера» U-19 отреагировал на развитие событий в матче двойной заменой: вместо Галонского и Ломаги на поле вышли Петрук и Калюжный. Используя численное преимущество, хозяева продолжали контролировать игру и искать пути к воротам Баглая. На 55-й минуте «сине-белые» отличились в третий раз: Баглай, пытаясь вынести мяч с штрафной, потерял контроль над ней и был вынужден фолить, что привело к пенальти: с 11-метровой отметки Михелер пробил в нижний угол – 3:0.

В ответ Алексей Белик обновил центр двойной заменой, выпустив на поле Ющенко и Сметану. Вскоре она сработала: Дрозд сместился с фланга и отдал нацеленную передачу в завершение Сметане – 3:1. Впрочем, «Хоффенхайм» U-19 не стал играть на удержание счета и быстро организовал еще одну результативную атаку: Беренс навесной передачей вывел Веллинг на свидание с голкипером, и тот переиграл Баглая. В конце встречи Башмарин получил второе предупреждение за фол на вингере «сине-белых», что привело к очередному пенальти, которое реализовал Веллинг, поставив точку в матче.

Юношеская команда «Шахтера», играя в меньшинстве, уступила сверстникам из «Хоффенхайма» (1:5) и завершила выступления в Юношеской лиге УЕФА.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

11 февраля. Зинсхайм (Германия)

Хоффенхайм U-19 (Германия) – Шахтер Донецк U-19 (Украина) – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 Дагдевирен (5), 2:0 Онос (44, пен.), 3:0 Михелер (55, пен.), 3:1 Сметана (74), 4:1 Велинг (82), 5:1 Велинг (90+4, пен.)

Шахтер U-19: Баглай, Дрозд, Милокост, Башмарин, Данковский, Давыденко (Сметана, 62), Тютюнов (Середа, 83), Бундаш (Ющенко, 62), Ломага (Петрук, 46), Цуканов (к), Галонский (Калюжный, 46)

Удаление: Милокост (41, второе предупреждение), Башмарин (90+4, второе предупреждение), Цуканов (90+4, второе предупреждение)

Видеообзор матча

Відеозапись матча

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Хоффенхайм Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Хоффенхайм - Шахтер Хоффенхайм U-19 Виктор Цуканов Денис Сметана Александр Башмарин удаление (красная карточка) видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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