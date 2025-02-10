В Шахтере пояснили, почему не будет трансляции матча ЮЛУ с Хоффенхаймом

11 февраля в 19:00 состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий Шахтер U-19 будет играть на выезде против немецкого Хоффенхайма U-19. Команды встретятся на арене Дитмар-Хопп-Штадион в немецком Зинсхайме.

Директор департамента стратегического развития и коммуникаций Юрий Свиридов рассказал, почему не будет прямой видеотрансляции игры между Хоффенхаймом и Шахтером:

«К сожалению, трансляции матча не будет. Причиной этого правила УЕФА, запрещающие показ матчей в параллели с поединками Лиги чемпионов. Кроме нашей игры, под запрет трансляции также попал матч Рапид U-19 – Атлетико U-19.

Время начала матча определяет клуб-хозяин. Хоффенхайм выбрал 19:00 по Киеву по причинам, на которые мы никак не можем влиять. Тем не менее, мы предлагаем нашим болельщикам возможность просмотреть игру в записи на нашем YouTube-канале. Спасибо за ваше понимание и поддержку».