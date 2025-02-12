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12 февраля 2025, 00:43 |
162
1

Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?

Портал FourFourTwo обнародовал интересный рейтинг

12 февраля 2025, 00:43 |
162
1
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
GiveMeSport. Криштиану Роналду и Лионель Месси

Известный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории футбола.

Первую строчку занял восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси. За ним разместился легендарный бразилец Пеле. Бронза рейтинга у еще одного культового аргентинца – Диего Марадоны.

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду занял четвертую строчку, а легенда «Аякса» и «Барселоны» Йохан Кройф – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Роналдо, Зинедин Зидан, Франц Беккенбауэр, Альфредо Ди Стефано и Марко ван Бастен.

Отметим, что для легенд украинского футбола Андрея Шевченко и Олега Блохина места в рейтинге из ста игроков не нашлось.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших игроков в истории футбола

  1. Лионель Месси
  2. Пеле
  3. Диего Марадона
  4. Криштиану Роналду
  5. Йохан Кройф
  6. Роналдо
  7. Зинедин Зидан
  8. Франц Беккенбауэр
  9. Альфредо Ди Стефано
  10. Марко ван Бастен
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FourFourTwo Лионель Месси Пеле Диего Марадона Криштиану Роналду Йохан Кройф Роналдо Зинедин Зидан Франц Беккенбауэр Альфредо ди Стефано Марко ван Бастен
Дмитрий Олейник Источник: FourFourTwo
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protasov_lyopu_dadaj
Хуита
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+1
DaVinci
Гном точно не номер 1. Це клоун якого зробило ФІФА.
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0
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