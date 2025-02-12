Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Портал FourFourTwo обнародовал интересный рейтинг
Известный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории футбола.
Первую строчку занял восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси. За ним разместился легендарный бразилец Пеле. Бронза рейтинга у еще одного культового аргентинца – Диего Марадоны.
Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду занял четвертую строчку, а легенда «Аякса» и «Барселоны» Йохан Кройф – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Роналдо, Зинедин Зидан, Франц Беккенбауэр, Альфредо Ди Стефано и Марко ван Бастен.
Отметим, что для легенд украинского футбола Андрея Шевченко и Олега Блохина места в рейтинге из ста игроков не нашлось.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших игроков в истории футбола
- Лионель Месси
- Пеле
- Диего Марадона
- Криштиану Роналду
- Йохан Кройф
- Роналдо
- Зинедин Зидан
- Франц Беккенбауэр
- Альфредо Ди Стефано
- Марко ван Бастен
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