Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?

Известный британский портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории футбола.

Первую строчку занял восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси. За ним разместился легендарный бразилец Пеле. Бронза рейтинга у еще одного культового аргентинца – Диего Марадоны.

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду занял четвертую строчку, а легенда «Аякса» и «Барселоны» Йохан Кройф – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Роналдо, Зинедин Зидан, Франц Беккенбауэр, Альфредо Ди Стефано и Марко ван Бастен.

Отметим, что для легенд украинского футбола Андрея Шевченко и Олега Блохина места в рейтинге из ста игроков не нашлось.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших игроков в истории футбола