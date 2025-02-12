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Англия
12 февраля 2025, 23:39 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:44
1582
6

Не оставили шансов. Плимут с Таловеровым разгромил Миллуолл

Хозяева поля добыли важную победу

12 февраля 2025, 23:39 | Обновлено 12 февраля 2025, 23:44
1582
6
Не оставили шансов. Плимут с Таловеровым разгромил Миллуолл
Getty Images/Global Images Ukraine. Плимут

В среду, 12 февраля, проходил матч 32-го тура Чемпионшипа между «Плимутом» и «Миллуоллом».

Матч принимал стадион Хоум Парк в Плимуте. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля забили 5 голов за два тайма, на что «Миллуолл» смог ответить лишь голом престижа. Одной из причин такого результата стал успешный старт «Плимута»: к 10-й минуте команда Мирона Мусича вела со счетом 2:0.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился.

После этого матча «Плимут» с 28 очками расположился на 23-м месте, а «Миллуолл» с 40 баллами занял 14-ю позицию.

Чемпионшип. 32-й тур

Плимут – Миллуолл – 5:1

Голы: Брайан, 6 (автогол), Харди, 10 (пенальти), 56, Бунду, 83, Катич, 86 – Брайан, 80

Фото матча:

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Максим Таловеров Плимут Миллуолл Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Райан Харди
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 6
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Dysear
Плімут після трансфера Таловєрова заграв зовсім на іншому рівні. Були командою з нижньої частини таблиці Чемпіоншипу, тепер ж - 3 перемоги поспіль, одна з яких проти Ліверпуля
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+1
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ivankondrat96
Плімуту вдався початок матчу. Швидко забили, а потім ще й пенальті. Можливо команда і зможе врятуватись від вильоту.
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0
Harun Bakircioğlu
Жесть. Выкинули Руни и с новым тренером пошло у них дело.
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-2
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