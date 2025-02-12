Не оставили шансов. Плимут с Таловеровым разгромил Миллуолл

В среду, 12 февраля, проходил матч 32-го тура Чемпионшипа между «Плимутом» и «Миллуоллом».

Матч принимал стадион Хоум Парк в Плимуте. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

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Хозяева поля забили 5 голов за два тайма, на что «Миллуолл» смог ответить лишь голом престижа. Одной из причин такого результата стал успешный старт «Плимута»: к 10-й минуте команда Мирона Мусича вела со счетом 2:0.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле весь матч, результативными действиями не отметился.

После этого матча «Плимут» с 28 очками расположился на 23-м месте, а «Миллуолл» с 40 баллами занял 14-ю позицию.

Чемпионшип. 32-й тур

Плимут – Миллуолл – 5:1

Голы: Брайан, 6 (автогол), Харди, 10 (пенальти), 56, Бунду, 83, Катич, 86 – Брайан, 80

Фото матча: