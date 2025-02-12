С Таловеровым. Известны стартовые составы на матч Плимут – Миллуолл

В среду, 12 февраля, пройдет матч 32-гоу тура Чемпионшипа между «Плимутом» и «Миллуоллом».

Матч примет стадион Хоум Парк в Плимуте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. Украинский защитник хозяев Максим Таловеров начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Плимут» – «Миллуолл»: