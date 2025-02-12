Англия12 февраля 2025, 21:15 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:58
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С Таловеровым. Известны стартовые составы на матч Плимут – Миллуолл
Матч 32-го тура Чемпионшипа начнется в 21:45 по киевскому времени
12 февраля 2025, 21:15 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:58
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В среду, 12 февраля, пройдет матч 32-гоу тура Чемпионшипа между «Плимутом» и «Миллуоллом».
Матч примет стадион Хоум Парк в Плимуте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. Украинский защитник хозяев Максим Таловеров начнет матч с первых минут.
Стартовые составы на матч «Плимут» – «Миллуолл»:
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