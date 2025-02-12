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Англия
12 февраля 2025, 21:15 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:58
498
2

С Таловеровым. Известны стартовые составы на матч Плимут – Миллуолл

Матч 32-го тура Чемпионшипа начнется в 21:45 по киевскому времени

12 февраля 2025, 21:15 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:58
498
2
С Таловеровым. Известны стартовые составы на матч Плимут – Миллуолл
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

В среду, 12 февраля, пройдет матч 32-гоу тура Чемпионшипа между «Плимутом» и «Миллуоллом».

Матч примет стадион Хоум Парк в Плимуте. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд. Украинский защитник хозяев Максим Таловеров начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Плимут» – «Миллуолл»:

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Плимут Максим Таловеров чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Миллуолл
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Настали ті часи, що половину нашої збірної представляють гравці із топ-чемпіонатів
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Mark4854590
Таловєров вже міцно зайняв місце у стартовому складі. Плімут зробив гарне вкладення
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