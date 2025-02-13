12 февраля состоялся матч 32-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Плимут» и «Миллуолл». Хозяева разгромили соперника со счетом 5:1 и одержали вторую победу подряд в чемпионате.

В начале встречи гости забили в собственные ворота, а на 10-й минуте уступали со счетом 0:2 – шотландец Харди реализовал пенальти. Во втором тайме этот игрок оформил дубль, а «Плимут» продолжал успешно реализовывать свои моменты и довел счет до разгромного.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров сыграл весь матч, однако получил самую низкую оценку среди своих одноклубников.

Хозяева благодаря этой победе сумели набрать 28 баллов и покинули последнее место, теперь они занимают расположились на 23-й позиции. В активе «Миллуолла» осталось 40 очков, клуб идет на 14-й строчке.

Чемпионшип, 32-й тур. 12 февраля

Плимут – Миллуолл – 5:1

Голы: Брайан, 6 (автогол), Харди, 10 (пен), 56, Бунду, 53, Катич, 86 – Брайан, 80

Видеообзор матча: