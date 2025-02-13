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Чемпионшип Англия
Плимут
12.02.2025 21:45 – FT 5 : 1
Миллуолл
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Англия
13 февраля 2025, 09:22 |
792
0

Плимут – Миллуолл – 5:1. Как сыграл Таловеров? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 32-го тура английского Чемпионшипа

13 февраля 2025, 09:22 |
792
0
Плимут – Миллуолл – 5:1. Как сыграл Таловеров? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Плимут

12 февраля состоялся матч 32-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Плимут» и «Миллуолл». Хозяева разгромили соперника со счетом 5:1 и одержали вторую победу подряд в чемпионате.

В начале встречи гости забили в собственные ворота, а на 10-й минуте уступали со счетом 0:2 – шотландец Харди реализовал пенальти. Во втором тайме этот игрок оформил дубль, а «Плимут» продолжал успешно реализовывать свои моменты и довел счет до разгромного.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров сыграл весь матч, однако получил самую низкую оценку среди своих одноклубников.

Хозяева благодаря этой победе сумели набрать 28 баллов и покинули последнее место, теперь они занимают расположились на 23-й позиции. В активе «Миллуолла» осталось 40 очков, клуб идет на 14-й строчке.

Чемпионшип, 32-й тур. 12 февраля

Плимут – Миллуолл – 5:1

Голы: Брайан, 6 (автогол), Харди, 10 (пен), 56, Бунду, 53, Катич, 86 – Брайан, 80

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Катич (Плимут).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Брайан (Миллуолл).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Харди (Плимут).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Мустафа Бунду (Плимут).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Харди (Плимут).
6’
ГОЛ ! Автогол забил Джо Брайан (Миллуолл).
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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Плимут Миллуолл Максим Таловеров видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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