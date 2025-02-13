Эксперты не оценили. Таловеров узнал оценку за матч Плимут – Миллуолл
Украинец получил самый низкий балл среди основных игроков команды
12 февраля в 32-м туре английского Чемпионшипа был проведен поединок «Плимут» – «Миллуолл».
Уверенную победу с огромным отрывом оформили хозяева, которые разбили соперника со счетом 5:1.
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Статистический портал WhoScored после финального свистка наградил футболистов оценками за игру. Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров не поразил аналитиков, поэтому получил самый низкий балл среди основных игроков «Плимута» – 6.8.
Игроком матча признан партнер Максима, Никола Катич. Аналитики оценили выступление хорватского футболиста в 8.1 балла.
Оценка матча «Плимут» – «Миллуолл» от WhoScored
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