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  4. Эксперты не оценили. Таловеров узнал оценку за матч Плимут – Миллуолл
Англия
13 февраля 2025, 03:27 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:32
171
0

Эксперты не оценили. Таловеров узнал оценку за матч Плимут – Миллуолл

Украинец получил самый низкий балл среди основных игроков команды

13 февраля 2025, 03:27 | Обновлено 13 февраля 2025, 03:32
171
0
Эксперты не оценили. Таловеров узнал оценку за матч Плимут – Миллуолл
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля в 32-м туре английского Чемпионшипа был проведен поединок «Плимут» – «Миллуолл».

Уверенную победу с огромным отрывом оформили хозяева, которые разбили соперника со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Статистический портал WhoScored после финального свистка наградил футболистов оценками за игру. Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров не поразил аналитиков, поэтому получил самый низкий балл среди основных игроков «Плимута» – 6.8.

Игроком матча признан партнер Максима, Никола Катич. Аналитики оценили выступление хорватского футболиста в 8.1 балла.

Оценка матча «Плимут» – «Миллуолл» от WhoScored

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Миллуолл Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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