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12 февраля 2025, 22:43 |
1633
5

ФОТО. Сделал больше детей, чем забил голов. Удивительный факт про Неймара

Самые невероятные 1,5 года в карьере бразильца...

12 февраля 2025, 22:43 |
1633
5
ФОТО. Сделал больше детей, чем забил голов. Удивительный факт про Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар отличился удивительным фактом.

В бытность футболистом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, бразилец сделал троих детей, и за эти 1,5 года забил только 1 гол.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Напомним, что у Неймара уже есть дочь Мави от модели Бруны Бьянкарди, которая родилась в 2023 году, также у Нея есть ещё одна дочь, которую назвали Хелена – девочку в 2024 году родила ещё одна модель Аманда Кимберли.

Также в конце прошлого года стало известно, что Бруна Бьянкарди снова беременна – бразильская модель снова родит девочку.

В конце января «Аль-Хиляль» разорвал контракт с Неймаром, футболист подписал договор с «Сантосом» на полгода.

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фото lifestyle Неймар Сантос Аль-Хиляль
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 5
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Tom Thomas's
Повністю безглуздий пост від автора пабліку. Навіщо вкидувати фотографії дівчат футболістів і чиєсь особисте життя? Кому це цікаво? Чому цей спорт.юа перетворюється на онліфанс якийсь?!
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+1
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Андрій Заліщук
голден бой має бути у всьому голден
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0
ivankondrat96
Неймар не грав і не тренувався. Треба ж було чимось зайнятись
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0
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