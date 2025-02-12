ФОТО. Сделал больше детей, чем забил голов. Удивительный факт про Неймара

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар отличился удивительным фактом.

В бытность футболистом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, бразилец сделал троих детей, и за эти 1,5 года забил только 1 гол.

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Напомним, что у Неймара уже есть дочь Мави от модели Бруны Бьянкарди, которая родилась в 2023 году, также у Нея есть ещё одна дочь, которую назвали Хелена – девочку в 2024 году родила ещё одна модель Аманда Кимберли.

Также в конце прошлого года стало известно, что Бруна Бьянкарди снова беременна – бразильская модель снова родит девочку.

В конце января «Аль-Хиляль» разорвал контракт с Неймаром, футболист подписал договор с «Сантосом» на полгода.