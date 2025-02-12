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Лига Чемпионов
Селтик
12.02.2025 22:00 – FT 1 : 2
Бавария
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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 13 февраля 2025, 00:24
533
5

Невероятный Кейн. Бавария оформила гандикап в противостоянии с Селтиком

Немецкая команда выиграла выездной матч ЛЧ в Шотландии со счетом 2:1

12 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 13 февраля 2025, 00:24
533
5
Невероятный Кейн. Бавария оформила гандикап в противостоянии с Селтиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Шотландский «Селтик» дома проиграл немецкому клубу «Бавария» (1:2).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Гости вышли вперед на 45-й минуте. Майкл Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком (1:0).

На 49-й минуте форвард Гарри Кейн увеличил перевес Баварии до двух мячей (2:0).

На 79-й минуте Дайдзэн Маэда сократил отставание Селтика от Баварии до одного мяча (1:2).

Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене. Бавария имеет гандикап в один гол.

🏆 Лига чемпионов 2024/25

1/16 финала. Первый матч. 12 февраля 2025

22:00. Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия) – 1:2

Голы: Маэда, 79 – Олисе, 45, Кейн, 49

Селтик: Шмейхель, Тэйлор (Шлупп, 65), Трасти, Картер-Викерс, Джонстон, Хатате, Макгрегор, Энгельс, Маэда, Ида (Жота, 65), Кюн (Ян Хен Чжун, 77).

Бавария: Нойер, Геррейру (Ито, 78), Дайер, Упамекано, Лаймер, Горецка, Киммих, Сане (Коман, 65), Мусиала (Мюллер, 87), Олисе (Гнабри, 65), Кейн.

Фотогалерея

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Селтик).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
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Селтик Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Дайдзэн Маэда Селтик - Бавария Гарри Кейн Майкл Олисе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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apepa
Кейн лучший игрок в мире. Месси ему должен гетры стирать и буццы завязывать!
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+1
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Sonnenaufgang
Перевага в один м'яч - "неймовірний гандикап"  
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+1
pol-55
Два прекрасних лівих гола(шульгою)від Баварі,але є ж туповатий Компані який частенько замінами ламає гру,сьогодні Оліс і Сане грали дуже добре,але міняє гравців не по *духу* гри,а просто чергові заміни,і це буває зачасто в грі Баварії.
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0
Первый Среди Равных
Це просто щастя що попала халява у вигляді Селтіка. Там як пам'ятаєте другий варіант був Манчестер Сіті. Баварія пройшла просто по краю прірви, Голанд і компанія безсумнівно надрали би їм зад. 
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-1
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