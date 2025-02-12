Невероятный Кейн. Бавария оформила гандикап в противостоянии с Селтиком
Немецкая команда выиграла выездной матч ЛЧ в Шотландии со счетом 2:1
12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Шотландский «Селтик» дома проиграл немецкому клубу «Бавария» (1:2).
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Гости вышли вперед на 45-й минуте. Майкл Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком (1:0).
На 49-й минуте форвард Гарри Кейн увеличил перевес Баварии до двух мячей (2:0).
На 79-й минуте Дайдзэн Маэда сократил отставание Селтика от Баварии до одного мяча (1:2).
Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене. Бавария имеет гандикап в один гол.
🏆 Лига чемпионов 2024/25
1/16 финала. Первый матч. 12 февраля 2025
22:00. Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия) – 1:2
Голы: Маэда, 79 – Олисе, 45, Кейн, 49
Селтик: Шмейхель, Тэйлор (Шлупп, 65), Трасти, Картер-Викерс, Джонстон, Хатате, Макгрегор, Энгельс, Маэда, Ида (Жота, 65), Кюн (Ян Хен Чжун, 77).
Бавария: Нойер, Геррейру (Ито, 78), Дайер, Упамекано, Лаймер, Горецка, Киммих, Сане (Коман, 65), Мусиала (Мюллер, 87), Олисе (Гнабри, 65), Кейн.
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