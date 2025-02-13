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Лига Чемпионов
Селтик
12.02.2025 22:00 – FT 1 : 2
Бавария
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Лига чемпионов
13 февраля 2025, 01:23 | Обновлено 13 февраля 2025, 01:34
371
0

Селтик – Бавария – 1:2. Кейн сделал игру ЛЧ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов

13 февраля 2025, 01:23 | Обновлено 13 февраля 2025, 01:34
371
0
Селтик – Бавария – 1:2. Кейн сделал игру ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Шотландский «Селтик» дома проиграл немецкому клубу «Бавария» (1:2).

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Гости вышли вперед на 45-й минуте. Майкл Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком (1:0). На 49-й минуте форвард Гарри Кейн увеличил перевес Баварии до двух мячей (2:0). На 79-й минуте Дайдзэн Маэда сократил отставание Селтика от Баварии до одного мяча (1:2).

Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене. Бавария имеет гандикап в один гол.

🏆 Лига чемпионов 2024/25

1/16 финала. Первый матч. 12 февраля 2025

22:00. Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия) – 1:2

Голы: Маэда, 79 – Олисе, 45, Кейн, 49

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Дайдзэн Маэда (Селтик).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария).
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Селтик Бавария Лига чемпионов Селтик - Бавария видео голов и обзор Майкл Олисе Гарри Кейн Дайдзэн Маэда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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