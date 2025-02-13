Селтик – Бавария – 1:2. Кейн сделал игру ЛЧ. Видео голов и обзор матча
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12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Шотландский «Селтик» дома проиграл немецкому клубу «Бавария» (1:2).
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Гости вышли вперед на 45-й минуте. Майкл Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком (1:0). На 49-й минуте форвард Гарри Кейн увеличил перевес Баварии до двух мячей (2:0). На 79-й минуте Дайдзэн Маэда сократил отставание Селтика от Баварии до одного мяча (1:2).
Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене. Бавария имеет гандикап в один гол.
🏆 Лига чемпионов 2024/25
1/16 финала. Первый матч. 12 февраля 2025
22:00. Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия) – 1:2
Голы: Маэда, 79 – Олисе, 45, Кейн, 49
Видео голов и обзор матча
События матча
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