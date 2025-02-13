12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Шотландский «Селтик» дома проиграл немецкому клубу «Бавария» (1:2).

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Гости вышли вперед на 45-й минуте. Майкл Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком (1:0). На 49-й минуте форвард Гарри Кейн увеличил перевес Баварии до двух мячей (2:0). На 79-й минуте Дайдзэн Маэда сократил отставание Селтика от Баварии до одного мяча (1:2).

Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене. Бавария имеет гандикап в один гол.

🏆 Лига чемпионов 2024/25

1/16 финала. Первый матч. 12 февраля 2025

22:00. Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия) – 1:2

Голы: Маэда, 79 – Олисе, 45, Кейн, 49

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