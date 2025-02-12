12 февраля на «Селтик Парк» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Селтик» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Селтик

Команда давно и практически безоговорочно доминирует в шотландском футболе. Только при Джеррарде Рейнджерс однажды сумели выиграть в Премьершипе. Но потом на лидирующую позицию вернулись обручи, и остаются там до сих пор уже без новых исключений. В том числе и в нынешнем чемпионате, где оторвались на комфортную дистанции от преследователей в Премьершипе и победили в Кубке Лиги, пусть и Рейнджерс там был обыгран в серии пенальти. И, главное, шотландцы наконец-то отправились в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, там побеждали только аутсайдера, Слована, и провалившихся РБ Лейпциг и Янг Бойз. С другой стороны, и проиграли только дортмундской Боруссии и, в последнем туре, Астон Вилле, при ничьих с Аталантой, Брюгге и загребским Динамо.

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Бавария

Клуб в прошлом сезоне провалился напрочь, не сумев взять ни единого трофея. Да и в новом розыгрыше, уже при Компани, потеряли шансы на один из титулов: в кубке еще осенью дома уступили Байеру. С другой стороны, получилось оторваться от тех же аспиринщиков в Бундеслиге, хотя, конечно, там расслабляться рано. В Лиге чемпионов немцы тоже оставляют довольно противоречивые оценки. Уже в 2024-м году проиграли и Астон Вилле, и Барселоне, причем в Каталонии были 1:4. Впрочем, параллельно были победы над более слабыми Динамо Загреб, Бенфикой и Шахтером, а также оформили 1:0 с ПСЖ. В январе, похоже, недооценили Фейеноорд, получив 0:3 в январе. Так что, даже победив Слован, Звезда Юга не смогла себе обеспечить выход сразу в 1/8 финала.

Статистика личных встреч

Клубы играли в Лиге чемпионов в 2003-м и 2017-м годах. И только однажды дома шотландцы взяли ничью, уступив в остальных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом немцев даже на выезде. Но обручи понимают, что цепляться за шансы пройти дальше нужно именно дома. Так что ставим на обе забьют (коэффициент - 1,6).