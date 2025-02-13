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Лига чемпионов
13 февраля 2025, 02:21 | Обновлено 13 февраля 2025, 02:39
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0

Венсан КОМПАНИ: «Победа над Селтиком со счетом 2:1 – отличний результат»

Тренер «Баварии» доволен исходом игры

13 февраля 2025, 02:21 | Обновлено 13 февраля 2025, 02:39
20
0
Венсан КОМПАНИ: «Победа над Селтиком со счетом 2:1 – отличний результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани позитивно прокомментировал минимальную победу над «Селтиком» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов. С помощью голов Майкла Олиса и Гарри Кейна немецкий клуб переиграл соперника со счетом 2:1.

«Это первая половина задачи. В целом, такая победа – действительно отличный результат. Болельщики «Селтика» не часто видели на своем стадионе поражения, особенно в Европе, поэтому мы ценим важность данного триумфа.

Мы ведь также довольно прилично играем дома, поэтому мы постараемся использовать этот факт. Мы очень хорошо справлялись давлением в течение долгих периодов матча и держали ход игры под контролем. Последние 10 минут нам пришлось защищаться, и мы хорошо с этим справились. В такие моменты можно почувствовать, как игра оживает, ведь это особое место», – сказал Компани.

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Лига чемпионов Венсан Компани Бавария Селтик пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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